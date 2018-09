Degens kruisen met Maybach 'Audi wil Horch-naam laten terugkeren'

Audi zou van plan zijn om de naam 'Horch' te laten terugkeren. Het historische naamplaatje zou in de nabije toekomst terugkeren op een topversie van de A8, die daarmee een directe rivaal van Mercedes-Benz S-klasse Maybach zou worden.

Volgens Automotive News hebben 'insiders' bevestigd dat Horch op deze manier terugkeert in autoland. De naam zou worden geplakt op een topversie van de A8 na diens eerste facelift. De huidige A8 werd in de zomer van 2017 gepresenteerd, dus het duurt naar verwachting nog zeker twee jaar voordat we lucht krijgen van een faceliftversie. De Horch-variant zou net als de Maybach-versies van de S-klasse luxueuzer zijn aangekleed dan z'n reguliere broertjes, maar wordt in tegenstelling tot die opper-Benz niet verlengd. Ook is het nog de vraag of er een twaalfcilinder in de top-Audi komt te liggen, want de toekomst van de W12 in Audi's grootste limousine is erg onzeker.

Horch werd opgericht in 1904 en Audi vloeide in de jaren '20 uit het merk voort omdat oprichter August Horch de rechten op z'n eigen naam verloor en die dus in het Latijn vertaalde naar 'Audi'. In 1928 werden Audi en Horch samen met DKW en Wanderer samengevoegd onder de naam Auto Union, een groep merken waarvan de vier ringen nog altijd schitteren in het huidige Audi-logo. Na de overname van Auto Union door Volkswagen kwam de naam Horch in de jaren '60 opvallend genoeg in handen van uitgerekend Daimler-Benz. Sinds de jaren '80 is de naam weer in handen van Audi, dat er sindsdien niets mee gedaan heeft. Een apart model onder de Horch-naam zit naar verluidt nog altijd niet in het vat.