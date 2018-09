Levenslicht schittert bij de Zuiderburen Audi start productie e-Tron

De e-Tron staat te trappelen om op 17 september in San Francisco zijn snuit in het openbaar te laten zien. In aanloop naar zijn werelddebuut is vandaag de productie in de Brusselse fabriek gestart.

'Normaal' sturen fabrikanten bij de productiestart trots foto's rond van zijn nieuwste model, rollend over de productieband. Aangezien de e-Tron nog niet officieel gepresenteerd is, moeten we het doen van een klein deel van de neus onder een mysterieus doek. Bijzonder detail: op de achtergrond staat een donkere e-Tron waar we meer van de neus zien. Zoals verwacht komen we bekende Audi-vormen tegen met een grote grille en strak getekende koplamp-units. De rest van het exterieur heeft verder ook nog weinig geheimen voor ons doordat Audi al enige tijd met amper-gecamoufleerde prototypes. Het interieur van de volledig elektrische SUV is daarnaast ook al onthuld.

De Audi-fabriek in de Belgische hoofdstad is speciaal aangepast voor de komst van de e-Tron. Autonome technologieën rijden rond en brengen de accupakketten naar de nieuwe auto's toe. Met de e-Tron zet Audi een Tesla-concurrent neer. Met een 95 kWh-accupakket komt de e-Tron na WLTP-tests zo'n 400 km verder. Snelladen zorgt voor een redelijk volle accu in een klein halfuur. Prijzen beginnen ongeveer bij € 82.500. Bijzonder zijn de camera's die optioneel als zijspiegels fungeren. Over precies twee weken heeft de e-Tron helemaal geen geheimen voor ons. Om 8:30 uur lokale tijd trekt Audi in San Francisco het doek van de e-Tron.