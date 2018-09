300 pk! Audi presenteert SQ2

Audi pakt voordat de Mondial de l'Automobile in Parijs losbarst vast een aandachtmomentje door een foto van de SQ2 de wereld in te sturen. Ook de specificaties zijn al bekend.

De vrolijke Q2 is in zijn normale vorm al een enigszins wonderlijke verschijning binnen het verder zo strakke en serieuze Audi-gamma en wordt als SQ2 nog een stukje maffer. De compacte cross-over krijgt een 2.0 TFSI met 300 pk en 400 Nm mee en levert daarmee iets minder vermogen en iets meer koppel dan de 310 pk en 380 Nm sterke S3. Het blok is in de SQ2 gekoppeld aan een zeventraps S-tronic, een automaat met dubbele koppeling dus, en drijft alle vier de wielen aan. Grappig is dat Audi in het persbericht veel nadruk legt op zuinigheid en onder meer verklaart dat het blok zichzelf in de Efficiency-stand onder de 7 km/h uitschakelt bij het uitrollen. Interessant, maar SQ2-kopers hebben vermoedelijk andere prioriteiten. Van 0 naar 100 knallen in een tijd die de opgegeven 4,8 seconden zoveel mogelijk benadert, zou daarbij kunnen horen. De topsnelheid van de snelste Q2 is begrensd op 250 km/h.

Audi beperkt zich vooralsnog tot een beeld van de voorzijde, dus over achterkant en interieur weten we vooralsnog nog niets. Reken op vier uitlaateindstukken, want dat is wat S-Audi's onderscheidt van nog snellere RS-exemplaren. De voorbumper is voorzien van grote luchtinlaten die met zwarte randen nog eens worden geaccentueerd en op het gefotografeerde exemplaar is ook de grille zwart. Op de flank prijkt een zwarte baan met daarin het woord 'Quattro'. De Audi SQ2 is zoals gezegd volgende week in Parijs voor het eerst te zien en moet in januari in Nederland arriveren.