Weblog Joost - Waar gaat het heen met de midi-MPV?

Verschillende mensen zie ik al stukken ballast zoeken om onder mijn voeten te binden. Ik hoef er niet tegen beschermd te worden om te gaan zweven. Ik denk dat deze auto’s gewoon wat meer aandacht mogen hebben.

Wat is de midi-MPV eigenlijk?

De term is al even vaag als je ‘m goed in je opneemt. MPV klinkt ruim, midi maakt het wel weer kleiner. Op de weg kom je ze vaak tegen. Het zijn die personenauto’s, soms heb je het zelfs al over busjes, die zijn gebaseerd op kleine bestelauto’s. Ja, de Citroën Berlingo, de Peugeot Partner, de Volkswagen Caddy, Mercedes Citan of de Renault Kangoo. Niet direct auto’s waar je aan denkt als het om een MPV gaat, toch? De Renault Kangoo in personenauto-uitvoering heeft 16.811 mensen over de streep getrokken tussen 1997 en 2022, terwijl zijn ‘civiele’ tegenhanger Scenic in die jaren 77.745 keer werd besteld. Kijken we naar de Citroën Berlingo, dan zijn er van deze 14.655 verkocht. De luxere varianten Citroën MPV’s van verschillende modellen sinds 1996 haalden samen ook een hogere aantal. De C4 Picasso alleen al werd tussen 2006 en 2019 zo’n 27.000 keer op kenteken gezet. Die ‘civiele’ uitvoeringen zijn inderdaad luxer afgewerkt, bieden een grotere keuze in motoren en bieden meer comfort. Maar je doet de midi-MPV echt tekort als je ‘m 1 op 1 vergelijkt met z’n bestelwagen-equivalent. Want die is pas echt functioneel ingericht.

Uitstervend ras?

Het lijkt wel of het ras uitsterft. Je ziet ze praktisch nooit in tests, je ziet er weinig advertenties van en ook op de weg lijken ze minder vaak te verschijnen dan vroeger. Op de prijslijsten van Ford, Volkswagen en Renault vind ik geen personenwagenuitvoering van de eerder genoemde modellen. Aan de andere kant: Bij Stellantis zijn er gelijk vier van deze auto’s beschikbaar van Citroën, Opel, Peugeot en met een zijsprong Toyota. Technisch en qua maten identiek en met elektrische aandrijving. Want met een benzine- of dieselmotor wordt hij te duur vanwege de milieueisen. De uitvoeringsdetails verschillen wel iets per merk. Dat hoeft natuurlijk helemaal geen belemmering te zijn, het bereik zal voor de meeste mensen voldoende zijn in het dagelijks leven. En als het moet kun je bij in ieder geval Peugeot zelfs een langere, zevenpersoons uitvoering van de Rifter bestellen.

Superpraktisch!

En dat is nou zó’n zonde, dat dit type auto weg lijkt te glijden. Ze zijn namelijk super praktisch. Ik laat mijn gedachten gaan over de ei-gele Fiat Dobló ELX JTD die ik in het verleden had. Van de eerste serie, je weet wel - met die grote kunststoffen neus (ik heb mijn toevlucht hier moeten nemen tot een archieffoto, helaas!). Het was de luxere uitvoering met zaken als lichtmetalen wielen, airconditioning. In het begin van de jaren 2000 was dat al heel wat. De motor, de 1.9 JTD-motor met 105 pk was een genot. Als je ‘m koud startte kon ik mijn voorzitterschap van de buurtvereniging wel vergeten, hij nagelde er lekker op los. Maar eenmaal op gang was het een fijne, redelijk stille en zelfs felle reismakker. Of ik alleen in de auto zat of hij vol zat: vijf volwassenen en ál hun bagage in volle gang op de snelweg naar de Champagnestreek. Geen krimp gaf hij. En op de terugweg had iedereen er nog een paar doosjes van het bruisende vocht bij gestopt. Geen probleem. Fietsen ín de auto meenemen en niet op de fietsendrager? Achterdeuren open en schuif er maar in. Basgitaarversterker, koffer en tas met bijbehorende spullen? Kom maar op. Lange reis, naar Engeland, dieper in Frankrijk? Ik kwam altijd uitgerust aan. De zijschuifdeuren bleken superhandig, zeker op nauwe parkeerplaatsen en ik heb hiermee achteruit inparkeren op de spiegels tot een gewoonte gemaakt. Zonder piepers of camera's. Eigenlijk had ik die auto na 175.000 km gewoon moeten houden. Want ik reed zonder problemen rond de 1 op 16 op diesel - en meestal op de snelweg. Buiten beurten heb ik er nooit problemen mee gehad. Kortom: precies dat wat je van een auto verwacht, en meer.

Tja, wat nu?

Het is vreemd dat het grote publiek deze groep auto’s over het hoofd ziet. Ze zijn praktisch, ruim, betaalbaar (als je ervan uitgaat dat je met hetzelfde budget ook een elektrische Opel Mokka, Citroën ë-C4 of soortgelijke klasse kunt of wilt bestellen). Komen lekker met het verkeer mee.En je rijdt er inderdaad niet de klinkers mee uit de straat maar de prestaties stellen je vast niet teleur in het dagelijkse leven. Met dat allemaal in gedachten ben ik erg benieuwd of dit concept tóch de (elektrische) auto van de toekomst wordt? Zeker als je door het praktische ontwerp heenkijkt? Zie hier mijn pleidooi.