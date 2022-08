Weblog Joas - Max geeft angstaanjagend signaal af in België

De prestatie van Max Verstappen in België was er eentje waar over twintig jaar nog over gesproken wordt. Eentje die de concurrenten slapeloze nachten bezorgt, die de fans nooit zullen vergeten en die een nieuw tijdperk inluidt.

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. Wen daar maar alvast aan, want het is niet meer de vraag óf hij dat wordt, maar in welke van de resterende acht races van dit seizoen. Er stond werkelijk geen enkele maat op Verstappen in de GP van België. In een schier ongelofelijk tempo baande hij zich een weg van P14 naar P1 en daarna reed hij de race uit met een tempo waarmee de rest van het veld haast in F2-auto's leek te rijden.

De concurrentie was dan ook stomverbaasd na afloop. Bij Ferrari zit men met de handen in het haar. Teambaas Mattia Binotto zegt niet helemaal te begrijpen hoe Red Bull zó snel kan zijn. Aan de baan lijkt het niet per se te liggen. Verstappen reed ook al een beestachtige race van P10 naar P1 in Hongarije, een totaal ander soort circuit dan Spa. Leuk weetje: het is pas de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat een coureur twee races achter elkaar vanaf P10 of verder naar achteren een race wint. De vorige coureur die dat deed was Bruce McLaren, ruim 62 jaar geleden.

Verstappen, die in de kwalificatie ook al in een totaal andere raceklasse leek te rijden dan de rest, heeft nu negen overwinningen staan in 2022. Als hij nog vijf van de acht komende races wint, heeft hij het record van de meeste overwinningen in één seizoen in handen. Een record dat met deze vorm binnen handbereik lijkt. Internationale media vergelijken de huidige vorm van Red Bull en Verstappen al met andere uiterst dominante tijdperken. Het doet denken aan de hoogtijdagen van Sebastian Vettel bij Red Bull, Michael Schumacher bij Ferrari en natuurlijk meer recent Lewis Hamilton bij Mercedes. De consensus is dat een nieuw tijdperk van dominantie aangebroken lijkt. Het Verstappen-tijdperk. Als dat al niet een tijdje bezig is: Verstappen heeft in de afgelopen 37 races 20 keer gewonnen, werd negen keer tweede en een keer derde. In de overige twee races die hij uitreed, werd hij zevende en negende, beide keren met een defect aan zijn auto.

De tweede titel halen lijkt nog slechts een formaliteit, maar ik geloof (met misschien een iets oranje bril op) dat er ook al wel voorzichtig gedroomd kan worden over de derde en misschien ook al wel vierde titel. De RB18 vormt de basis voor de RB19 van volgend jaar en met een beetje mazzel voor Red Bull en Verstappen kan ook de RB20 er in de basis nog sterk op lijken. Terwijl Ferrari en Mercedes worstelen, verdwijnt Red Bull steeds verder uit het zicht, voortbouwend op een al ijzersterk concept. Het is een team dat geen steken laat vallen en met een combinatie van feilloze strategie, betrouwbaarheid en snelheid alle anderen aftroeft. En achter het stuur zit een man die in de bloei van zijn leven verkeert en keer op keer laat zien dat hij nóg beter kan presteren. Verstappen hoort nu al in een uitzonderlijk rijtje coureurs, maar is hard op weg om ook statistisch gezien één van de allergrootsten ooit te worden.