Weblog Roy - Domme proefballonnen

Het was een interessante combinatie van nieuwsberichten. Eerst kwam er de waarschuwing

vanuit de netbeheerders dat de overbelasting van het stroomnet op sommigen plekken zo

groot is dat er geen nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s kunnen worden geplaatst. Nogal

een probleem, dat we de afgelopen tien jaar hadden kunnen zien aankomen. Nu ligt mijn

expertise niet bij de Nederlandse stroomvoorziening, dus ik zal niet oordelen over de

oorzaken en het falen van beleid zonder alle details te kennen, maar de overbelasting als

zodanig is een feit. Een vrolijk weekje later troffen we in De Telegraaf een merkwaardig

proefballonnetje van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Die wil het zakelijke

rijders verplichten om vanaf 2025 elektrisch te rijden. Een opmerkelijk plan waarover ik wél

iets durf te zeggen. Nu is dit hersenspinsel niet bepaald een wetsvoorstel. Wanneer een idee

als dit vlak voor de vakantie in De Telegraaf belandt, is het niet meer dan een proefballon die

bewust is gelekt. Deze zomer gaat het kabinet aan de slag met het bedenken van maatregelen

die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Zo kun je polsen wat ‘de wereld’ ervan vindt. Nou

mevrouw Heijnen, ik kan u zeggen, het is een dom idee. En het belangrijkste argument kent u.

Het is niet altijd reëel om elektrisch te rijden. Dat geldt immers ook voor de leden van het

kabinet. In april liet uw collega-minister Bruins Slot nog aan de Kamer weten dat hij en al uw

kabinetscollega’s pas over zes jaar aan de stekker hoeven. Dit in verband met het beperkte

aanbod, eisen qua binnenruimte en volle agenda’s die niet goed combineren met het laden van

elektrische auto’s. Hoewel een aantal directe collega’s van mij dit aperte onzin vonden, kon ik

mij er wel in vinden. Hierover klagen is als de klachten dat staatshoofden gaan vliegen naar

een milieuconferentie. Ze kunnen lastig per roeiboot en het gaat niet om die ene vlucht. Het

gaat om mondiaal, of in ons geval landelijk beleid voor de massa. Daar zit de winst. Je hebt

ook met veiligheid te maken, een Mercedes EQS (die als enige auto wel aan de meeste eisen

zou voldoen) is te duur en rijden op benzine of diesel geeft je de flexibiliteit die hoort bij een

baan als bewindspersoon. Ik ben het dus volledig EENS met Bruins Slot. Maar laten die

zelfde redenen nu ook gelden voor een aantal zakelijke rijders. De vertegenwoordiger die heel

Europa doorkruist kan niet overal makkelijk elektrisch laden en een CEO die zich laat rijden

door een chauffeur heeft wellicht ook wat eisen wat betreft binnenruimte. Sommige mensen

willen ook graag met hun leaseauto een caravan trekken en dat is met veel EV’s vrij lastig.

Stel nu eens dat deze rare maatregel het haalt, wat gaan de mensen dan doen voor wie een EV

geen optie is? Verrassing: die kopen een occasion op benzine of diesel. Een auto die meer

verbruikt dan een nieuwe auto, bovendien kopen ze die mogelijk náást hun zakelijke EV

waarvoor ze dan kilometers bijhouden. Zo komen er dus nog meer auto’s op de toch al zo

drukke wegen. Ondertussen is het marktaandeel van EV’s bij zakelijke auto’s al extreem veel

hoger dan van auto’s met een verbrandingsmotor en verplichten veel bedrijven hun

medewerkers intussen om elektrisch te rijden. Want een bedrijf weet prima of dat reëel is of

niet. Weet je wat wél een goed idee is? Houd de korting op de bijtelling om EV’s te

stimuleren (in plaats van te verplichten) langer in stand, want in de afgelopen vijf jaar zagen

we hoe effectief dat was. Nee, dat hoeft niet naar 0 procent, maar iets van 15 procent is wel

lekker. Want EV’s zijn nog altijd duurder dan auto’s met verbrandingsmotor. Oh ja, ga als de

sodemieter aan de slag met het stroomnet in Nederland, want daar zitten de echte problemen.

Niet bij de zakelijke rijder die in Nederland al op grote schaal aan het stekkeren is.

Roy Kleijwegt is naast ervaren testredacteur ook de man die zich voor AutoWeek bezighoudt

met al het nieuws uit Den Haag. Op deze plek geeft hij regelmatig uitleg over het nationale

autobeleid.

Deze column stond eerder in AutoWeek 27