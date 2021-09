De onoverwinnelijke Sandero - Weblog

“Sandero verdringt Golf van eerste plaats.” Dat las ik echt. Een budget-Dacia was in juli met iets meer dan 20.000 exemplaren de bestverkochte auto van Europa, vóór de Golf. Geen EV, geen hippe suv; een vriendelijke, praktische maar brave muurbloem uit de budgetklasse, de favoriete pispaal van James May. Het klonk zo als een 1 april-grap dat ik het eerst niet geloofde. Over een run op de elektrische Spring was ik minder verbaasd geweest. Zou de gadget- en designverslaafde koper eindelijk zijn nuchtere verstand hebben hervonden?

Met zulk nieuws gaat mijn fantasie meteen op de loop. Dit schreeuwt om een verklaring. Deels omdat het zwart op wit bevestigt wat je onbewust ook al op straat had vastgesteld; dat je minder nieuwe Golfjes VIII ziet dan voorheen zijn voorgangers in hun eerste productiejaren, terwijl je de ID.3 langzaam ziet doorbreken. Je voelt het einde van het Golf-tijdperk naderen. De grote vraag is waarom het volk middenin het transitietijdperk vrij massaal naar Dacia uitwijkt, een merk dat tot dusver zelfs milde hybridisering voor zijn benzineauto’s teveel moeite vindt. Dat kost maar geld en budgetpret moet wel betaalbaar blijven.

Wat de spekkopers beweegt kan alleen een uitputtende enquête onder Sandero-kopers uitwijzen. Ik durf te gokken dat de prijs de hoofdrol speelt, maar niet zoals je denkt. Naar mijn idee is de Sandero voor kopers met een lager inkomen de budgettair gemotiveerde omweg naar elektrisch. Dat zit zo.

Mensen die een nieuwe Golf kunnen betalen, zitten qua budget al vrij dicht op de betaalbaarste ID.3 of iets anders met een stekker. Voor hen is de overstap naar elektrisch een natuurlijk proces. Ze nemen geen Golf meer uit vrees voor de afschrijving. Wie koopt over vijf jaar nog een tweedehands Golf TSI, terwijl steden en overheden zich voorbereiden op het onomkeerbare verbod voor auto’s met verbrandingsmotor? Dan maar een paar mille meer neertellen voor je paspoort naar de nieuwe wereld. Desnoods neem je de beperkte actieradius of laadsnelheden op de koop toe. Voor de moeilijke vakanties zijn er vliegtuigen en treinen.

Nu het onwaarschijnlijke succesverhaal van de Sandero. Wat als je aan een volgende familiewagen toe bent, maar geen 35 mille voor een ID.3 of iets vergelijkbaars op zak hebt, of zijn actieradius nog te beperkt vindt? Dan koop je niet voor 25 of 30 een nieuwe Golf of welke mini-suv dan ook, maar misschien wel voor 14 mille een Sandero. Die schrijf je vlotter af en geeft op langere termijn meer financiële speelruimte voor je eerste EV. Dat moet hem dus maar worden. Heb je sowieso niet meer dan 14 te besteden, dan blijft een EV bij voorbaat buiten beeld. Voor vijf meer heb je weliswaar een Dacia Spring met vermoedelijk lagere energie- en onderhoudskosten, de beperkte actieradius en binnenruimte zullen voor veel gezinnen een struikelblok blijven.

Wat doen we met al die Dacia’s over een jaar of zeven, wanneer geen mens meer auto’s met benzinemotor koopt en zelfs de lpg-versies van de Sandero geen cent meer waard zijn? Een grote verliespost zullen ze niet worden. Een over zeven jaar uitgesmeerde afschrijving van 2000 per jaar is te overzien. Bleek het achteraf toch het verkeerde paard toen een Chinees bedrijf in 2022 voor een grijpstuiver een riante elektrische crossover met een bereik van 400 kilometer uit de hoge hoed trok? Shit happens. Dan heb je in elk geval niet dertig mille door de plee gespoeld voor een Golf VIII Highline 1.5 TSI met alle goodies. Misschien valt aan goedkope, zuinige benzineautootjes de komende vijf jaar daarom nog prima te verdienen. Dat ze allemaal op de grote afvalberg belanden is van later zorg.