Test: Suzuki Swace

Grote auto’s lanceren om CO2-uitstoot te verlagen lijkt compleet tegenstrijdig, maar is dat in het elektrificatietijdperk allang niet meer. Suzuki’s eigen mild-hybrid techniek werkt uitstekend om het toch al lage verbruik van modellen als de Ignis en de Swift terug te dringen, maar voor het totaalplaatje is grootscheepse elektrificatie nodig. Dat ­betekent EV’s of toch minstens hybrides en die hybrides heeft Suzuki gevonden bij Toyota. Eerder lanceerde het merk de Across, een eigen versie van de Toyota RAV4 PHEV, die er nota bene eerder was dan die Toyota. Nu is het de beurt aan de Swace (spreek uit: ‘Swees’), een licht aan­gepaste Toyota Corolla. Meer specifiek de Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid, want de Swace is er alleen als stationwagon met de minst krachtige hybride aandrijflijn. Technisch is de Swace helemaal Corolla en dat geldt in grote lijnen ook voor de rest van de auto. Hij heeft een eigen voor­bumper die hem wat ons betreft prima staat, maar de koplampen zijn weer direct overgenomen van de Corolla. Daarmee ­onderscheidt de Swace zich minder van

het origineel dan de Across, die een geheel eigen neus kreeg toebedeeld. Aan de achterzijde blijft Suzuki’s bijdrage eigenlijk beperkt tot logo’s en typeplaatjes, waarbij de gestileerde ‘S’ op een kunststof plaatje moest worden geplakt om de gaten van de Toyota-T te verhullen.

Mooi laag

Aan de binnenzijde lijkt het logo altijd al op het stuur te hebben gezeten. Bij het starten prijkt het Suzuki-beeldmerk bovendien trots op beide schermen, maar buiten dat is de Swace ook hier een echte Toyota. Dat

is op zichzelf geen nadeel. De huidige Corolla verscheen in 2018 en komt nog verre van bedaagd over. Bouwkwaliteit en materiaalgebruik zijn van zeer hoog niveau, waarbij moet worden aangetekend dat ‘onze’ Style-versie hier en daar wat fraaier is afgewerkt dan de eenvoudiger ­Select. De zit achter het stuur is prettig. De sportief gevormde stoelen geven veel zijdelingse steun en staan mooi laag in de auto, zodat de actieve bestuurder zich meteen thuis zal voelen. Bovendien komt de Swace ruim over, dankzij een vrij diep dashboard en een ver weg geplaatste voorruit. Het overzicht is redelijk, maar door de ietwat taps toelopende zijruitpartij en dikke

D-stijl niet overdadig. Die vlotte koetsvorm heeft ook gevolgen voor de praktische kant van de zaak. Met 596 tot 1.606 liter hoeft de Swace zich wat bagageruimte betreft allerminst te schamen, maar de relatief vlakke achterruit en het lage plafond beperken de hoogte en de toegang tot het laadruim enigszins. Keerzijde is dat vloer en tildrempel juist weer lekker laag zijn. Ook de uitgebreide en egale verlichting van het bagageruim valt in positieve zin op, net als het fijn werkende rolscherm en de mogelijkheid om de bank vanuit de bagageruimte om te klappen.

In de Suzuki is het voor iemand tot zo’n 1,85 meter prima uit te houden. Hoofd- en beenruimte zijn voldoende aanwezig. Bovendien valt hier op dat het plafond van de Suzuki naar de randen toe wat naar beneden duikt. Opletten dus met in- en uitstappen, maar ook tijdens het plaatsen en verwijderen van kinderzitjes. Verder zien we achterin een set ventilatieroosters en de bijna verplichte middenarmsteun met bekerhouders.

Gezellig

Bij de Suzuki – of Toyota – treffen we nog vrij veel fysieke knoppen aan en dient het centrale scherm als aanvulling voor zaken als instellingen en natuurlijk Android Auto en Apple CarPlay. Navigatie hoort daar niet bij, want on-board-kaarten krijgt een Swace nooit mee. De besturing van de Suzuki is licht, het onderstel zacht en het rijgedrag comfortabel en voorspelbaar. De Suzuki is daarbij communicatief, voelt lichtvoetig aan en laat zich precies plaatsen, zonder dat de Swace een sportieve auto wordt. Hij rijdt echt fijn. Zoals gezegd is de Swace altijd een 1.8 Hybrid. Dat betekent 122 pk en dat is voor een auto van 1.375 kg zeker niet overdreven veel. Mede door de traploze overbrenging schiet de viercilinder als het wat harder gaat stevig omhoog in de toeren en dat voelt niet zo aangenaam. Dat Toyota in deze auto ook een veel krachtiger 2.0 Hybrid aanbiedt, is daarmee niet verwonderlijk. De 1.8 heeft ook zijn sterke kanten. Zo werken elektromotor, verbrandingsmotor en transmissie op een uiterst soepele en compleet schokvrije manier met elkaar samen, wat des te meer opvalt nu steeds meer concurrenten zich ook aan de hybride wagen. Bovendien is het in de Suzuki kinderlijk eenvoudig om tot prima verbruikscijfers te komen, ook als de omstandigheden minder gunstig zijn.

Nuchter

Het leveringsgamma van de Suzuki Swace is met één carrosserievariant, één aandrijflijn en twee uitrustingsniveaus heel overzichtelijk. De vanafprijs ligt wat hoger dan die van een basis-Corolla, maar de uitrusting ook. Een kale Swace bestaat dus niet, maar een heel dikke evenmin. De door ons geteste Style is de duurste versie en dus moet een Swace het altijd zonder luxe als leren bekleding, een panoramadak of een premium-audiosysteem stellen. Een auto voor nuchtere mensen dus, en die is met € 33.800 voor de Style dan ook keurig geprijsd.