Test: Renault Captur E-Tech

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 28 2021

De plug-in hybride is aan een enorme opmars bezig, maar tegelijkertijd zien we ook steeds meer hybrides zonder stekker. Renault voegt bijvoorbeeld zo’n versie toe aan het gamma van de Captur.

Dat het accent de laatste tijd vooral ligt op plug-in hybrides is niet zo gek. Afgezien van een groter accupakket en een laadpoort zijn deze auto’s vaak niet complexer om te ontwikkelen dan een ‘gewone’ hybride, terwijl de (theoretische) CO2-besparing door het toevoegen van die laadmogelijkheid veel groter is. Toch is het aanbod ook in deze categorie de laatste tijd wat groter geworden. Ook bij Renault, dat de hybride definitief heeft ontdekt. Onder de naam E-Tech lanceerden de Fransen onlangs een waar hybride-offensief. Behalve PHEV-varianten van de Captur en de Mégane hoorde daar ook een stekkerloze hybride bij, in de vorm van de Clio E-Tech Hybrid 140. De aandrijflijn uit dat model wordt nu alsnog naar de Captur overgeheveld, al heet hij hier E-Tech Hybrid 145. Niet zonder reden, want een nieuwe kalibratie (Renaults woorden) drijft het theoretische vermogen op van 140 naar 143 pk. Buiten dat gegeven is de aandrijflijn van de hybride Captur identiek aan die van de Clio. Ook in het hogere model wordt dus een opvallend stukje techniek gemonteerd, want de Fransen maken zich er zeker niet gemakkelijk vanaf. Aan de basis staat niet één van de bekende turbomotoren van het merk, maar een atmosferische 1,6-liter viercilinder die oorspronkelijk van Nissan is en hier volgens de zuinige Atkinson-cyclus loopt. De boel is gekoppeld aan twee elektromotoren die samen met een automatische vierbak zonder koppeling of koppelomvormer te allen tijde voor een zo efficiënt mogelijke aandrijving moeten zorgen. Dat betekent ook bij deze versie dat de wielen vaak elektrisch aangedreven worden, ook al draait de motor meestal mee om de boel van stroom te voorzien.

Onverwachte schakelmomenten

De Captur schakelt en de motor houdt zich ook bij stevig accelereren aardig gedeisd. Tegelijkertijd voelt het E-Tech-systeem soms wat onnatuurlijk aan. De auto is merkbaar continu aan het rekenen en schakelt soms op onverwachte momenten de verbrandingsmotor in of uit. Ook blijft het toerental geregeld lang ‘hangen’, alsof de auto vergeet op te schakelen. Opvallend, maar gelukkig gaat het allemaal niet gepaard met enorme schokken en versnelt de Captur gevoelsmatig inderdaad met veel gemak.

De Captur is in deze vorm zwaarder dan een regulier exemplaar, maar vooral veel lichter dan de plug-in-versie. Het blijft daarmee een fijn uitgebalanceerde auto met een dito besturing. Een stoere verschijning is het niet, maar voor een compacte SUV oogt de Renault wel lekker vlot. Het testexemplaar is bovendien een R.S. Line, een sportief aangeklede uitvoering die gelijktijdig met de hybridevariant aan het gamma werd toegevoegd. De R.S. Line onderscheidt zich onder meer van de reguliere Captur met grotere wielen en een wat agressievere voorbumper. Wel heeft de hybride versie een kleinere bagageruimte dan een regulier exemplaar. Dat zit hem vooral in de hoogte van de daadwerkelijke vloer en beïnvloedt gelukkig niet de werking van de dubbele bodem. De auto heeft bovendien een handig verschuifbare bank.

Wel is het jammer dat de rugleuning van de stoel zich niet traploos laat verstellen en de zitpositie is wellicht wat hoog. Maar dat past wel goed bij het SUV-karakter en maakt de Captur bij voorbaat tot een goede keuze voor wie een hoge instap wil. Net als de buitenkant is het interieur van de R.S. Line sportief aangekleed, wat zich hier vooral uit in rode accenten en wat nepcarbon. Het geheel oogt echter van nature fraai. De grote vlakken zijn van zachte materialen, de afwerking geschiedt vaak met aluminium en het design is tegelijkertijd rustig en origineel. Het grote, verticale scherm ziet er bijzonder modern uit, al valt de reactiesnelheid tegen. Gelukkig heeft Renault ervoor gekozen de klimaatregeling buiten het scherm te houden. Wel missen we hier een ronde volumeknop: een plusje en een minnetje op het scherm nemen die taak waar.

Veiligheidsuitrusting

Hoewel het Captur-interieur altijd mooi oogt, is het totaalplaatje wel sterk afhankelijk van de gekozen uitvoering. Het ‘zwevende’ schiereiland in het midden is bijvoorbeeld niet altijd present en eenvoudiger versies krijgen een kleiner en dus minder opvallend touchscreen mee. Met een vanafprijs van € 29.190 is de Captur Hybrid nipt goedkoper dan de enige benzinevariant met automaat en dat alleen al geeft hem veel bestaansrecht. De veiligheidsuitrusting is uitstekend, met onder meer adaptieve cruisecontrol, een noodremsysteem en een rijstrook­assistent. Renault doet daarbij ruimschoots aan losse opties.