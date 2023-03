Nio timmert lekker aan de weg in Europa. Na de ET7 maken we kennis met de Nio EL7. Dat is een SUV en die is mogelijk nog belangrijker. Dezelfde accuwisseltechniek en dezelfde kracht, maar dan in een hogere, meer praktische koets. Een garantie voor succes?

Al die nieuwe automerken uit China, ik zie door de bomen het bos niet meer?

Dat kunnen we ons goed voorstellen. Toch is Nio een opvallende nieuwkomer. Het merk lijkt zich met succes te profileren als hip en vooruitstrevend, houdt zich alleen bezig met EV’s en heeft strak gelijnde, opgeruimde en daarmee ‘Europees’ aandoende modellen in huis. Nio positioneert die modellen hoog in de markt en vindt naast Tesla ook BMW, Mercedes en Audi op zijn pad. Nio zegt zelf nadrukkelijk op die traditionele luxe­merken te mikken. De Chinezen willen naar eigen zeggen niet per definitie bestaande EV-rijders lokken, maar vooral mensen die nu nog in een traditioneel aangedreven auto rijden.

Hoog in de markt, is de Nio EL7 dus een concurrent voor de grote SUV’s van de premium merken?

Bij de EL7 wordt de BMW X5 als eerste genoemd als het om concurrenten gaat, al vinden wij de elektrische Audi E-Tron, inmiddels Q8 e-tron geheten, beter aansluiten. De EL7 – de ‘L’ staat voor ‘Living’ en duidt in Europa alle SUV’s aan – is ongeveer even groot als zo’n Q8. Achter de achterbank biedt hij met 658 liter wel meer bagageruimte, maar met de bank plat zou een Q8 de vergelijking winnen. Een bagageruimte in de neus heeft de Nio niet. Dat is wat vreemd voor een elektrisch model op een puur elektrisch platform en van een puur elektrisch merk, maar heeft wellicht te maken met een andere voorziening: een verwisselbare batterij.

Hoe zit het met de accuwissel van Nio?

Net als bij de andere modellen van Nio is het met de EL7 mogelijk om de accu in vijf minuten simpelweg om te wisselen voor een ander exemplaar, in een speciaal daarvoor ontwikkeld Swap Station. Daarvan zijn er op het moment van schrijven vier in Nederland, maar er komen er snel meer. Wisselen kan om een volle accu te verkrijgen, maar betekent tevens dat je naar believen kunt overstappen van 75 naar 100 kWh (bruto) accucapaciteit. De bijbehorende actieradius is met 367 tot 509 kilometer redelijk, maar zeker niet grensverleggend. Dat geldt eveneens voor de snellaadcapaciteit van maximaal 140 kW, al belooft Nio een langdurige piek en is er door het wisselen op sommige plekken een sneller alternatief.

Deze Nio is zeker ook weer hartstikke snel?

Behalve de lak- en interieurkleuren, de wielen en de achteraf omwisselbare accu zijn alle EL7’s identiek. Dat betekent dat alles, van een panoramadak en ‘soft close’-deuren tot uitstekende rijassistenten en zelfs een trekhaak, helemaal standaard is. Dat geldt ook voor de twee elektromotoren, die in alle gevallen samen 644 pk op de been brengen. Het sprintje van 0 naar 100 is daarmee in 3,9 seconden gepiept. Althans, dat kan. In het zeer uitgebreide rijmodi-menu kun je kiezen uit maar liefst vijf verschillende 0-100-tijden, die derhalve vijf verschillende ‘felheidsgradaties’ representeren. Wie het onderstel op Comfort heeft, moet genoegen nemen met 5,9 tellen. Nog altijd snel genoeg, maar niet meer zó snel. Opvallend is dat de Nio bij gas los niet uit zichzelf helemaal tot stilstand komt. Geen one pedal driving dus in deze EV.

Is deze elektrische suv ook weer zo zwaar?

Voor een elektrische suv van dit formaat valt het gewicht mee maar comfort past de 2.350 kilo wegende Nio zonder meer het beste. De standaard luchtgeveerde SUV rolt dan vergevingsgezind en soepel over de weg en voelt mooi in balans, al zijn er luchtvering-systemen die korte richels met meer finesse wegwerken. Met het onderstel in een lagere, sportievere modus voelt de EL7 soms ietwat hobbelig aan, al maakt het de auto daadwerkelijk wat dynamischer. De besturing is in Sport merkbaar scherper. Rond de middenstand zou de besturing in ‘normale’ modus eveneens wat minder direct mogen zijn, want dat zou een rustiger beeld geven op de snelweg. Evengoed is de EL7 een fijne reisauto. Hij is stil, biedt een fijne zithouding en het interieur komt kwalitatief hoogwaardig over.

Is de Nio EL7 dan ook premium vanbinnen en heeft hij ook zo’n robot op het dashboard?

Hij haalt het afwerkingsniveau van de Duitse merken weliswaar nog niet, maar het bijzondere ontwerp en de imposante standaarduitrusting maken dat deels goed. De materiaalkeuze is creatief, met ‘vegan-leer’ in een kleur naar keuze tot op het dashboard en bijzondere sierstrips van rotan. De stoelen zijn zeer uitgebreid verstelbaar en zitten uitstekend en het razendsnelle en zeer uitgebreide touch­screen biedt op vrij overzichtelijke wijze toegang tot tal van instellingen. Wie er via het scherm niet uitkomt, kan altijd nog de hulp van Nomi inschakelen. Die ‘dashboard-robot’ kijkt vanaf het dashboard mee en reageert op je stem, maar komt in de praktijk vrij bemoeizuchtig over. Bovendien is het verdraaien van het ‘hoofdje’, wat Nomi op willekeurige momenten doet, heel goed hoorbaar. Gelukkig kan ‘ze’ uit.De navigatie is van Nio zelf en nog niet in staat om geheel zelfstandig een route langs snelladers of wisselstations te plannen als dat nodig is. Verder mist het de ‘gevatheid’ die er bij Google Maps voor zorgt dat een half of verkeerd gespeld woord genoeg is om de juiste bestemming te vinden.

Is de Nio EL7 een ruime auto?

Achterin is het erg goed vol te houden. De elektrisch verstelbare achterbank biedt enorm veel ruimte en achterpassagiers hebben een eigen touchscreen(tje), waarmee ze onder meer de passagiersstoel vooraan in de ‘chauffeursstand’ kunnen zetten. Pure weelde. Dat kost wat, want inclusief 75-kWh accu vraag Nio € 88.900 voor een EL7.

Kun je bij Nio ook een accu huren en wat kost dat?

Slimmer is wellicht om de auto te kopen en de accu te huren. Dat opent de poorten naar het steeds uitgebreidere accuwisselnetwerk en drukt de prijs naar € 76.900, al komt er dan wel een maand­bedrag van minimaal € 169 bij. De EL7 is daarmee geen koopje en dat roept de vraag op voor wie hij is bedoeld. Nio’s wens om vooral niet-EV-rijders te trekken, zet het merk kracht bij door van de EL7 geen Tesla-achtig techfeestje te maken. Er is naast smartphone-toegang ‘gewoon’ een sleutel en het interieur heeft nog relatief veel fysieke knoppen. De afwezigheid van one pedal driving moet de EL7 lekker ‘normaal’ maken.

Kun je de Nio EL7 bij de dealer kopen?

Nee. Het is overigens de vraag of de gewenste, wat traditionelere doelgroep zit te wachten op een vrij futuristisch ogende auto van een onbekend merk zonder dealers, die bovendien in andere opzichten juist wel hightech is en dus gewenning vereist. De EL7 belandt zo wellicht tussen wal en schip: te vooruitstrevend voor de traditionele SUV-rijder en niet vooruitstrevend genoeg voor wat we maar even het Tesla-publiek noemen. Al is dat accuwisselen natuurlijk wél uniek.