Peugeot 508 SW - Skoda Superb Combi - Dubbeltest

Dat de hier gepresenteerde merken zoveel moeite doen om de gunst van de koper te winnen, is niet zo gek. Want wie stapt er tegenwoordig nog in een grote middenklasser? Het zogenaamde D-segment heeft zonder twijfel het meeste last van de opmars van de SUV, die dankzij auto’s als de Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan en Peugeot 3008 een uitstekend alternatief kan zijn voor grote sedans en stationwagons. Ook de hoogpotigen bieden in veel gevallen genoeg binnenruimte voor een gezin met grotere kinderen en combineren dat bovendien met de zo gewenste hoge zit en een uitstraling die kennelijk bij velen in de smaak valt. De Peugeot 508 gaat juist op het punt van die uitstraling de strijd aan. Net als z’n lift- back-broertje verleidt de SW kopers met een fraaie, wulps gelijnde koets. Van het opvallende front tot de lage daklijn en van de stijlloze portierruiten tot de brede heupen, de 508 is een aandachttrekker. Dat dit verleidelijke uiterlijk ten koste gaat van de binnenruimte, neemt Peugeot voor lief. Daarmee varen de Fransen een totaal andere koers dan het Tsjechische Skoda, dat praktisch gebruiksgemak juist de hoofdrol geeft. Samen met de Kodiaq blijft de Superb de absolute ruimtekoning van het gamma, en dat is de auto aan te zien. De dik 4,8 meter lange Superb Combi is voor Europese begrippen ongekend groot en ontstijgt niet alleen in de lengte, maar ook in de breedte en hoogte zijn directe concurrenten. Hoewel het strakke koetswerk het nuchtere karakter van de auto onderstreept, is de Superb tegelijkertijd niet helemaal wars van uiterlijkheden. De facelift bracht een stoerder front, modieuze ledlampen rondom en over de achterklep breed uitgesmeerd het woord ‘Skoda’, waarmee de auto ontegenzeggelijk wat chiquer oogt dan voorheen. Aan de achterzijde doet de auto zelfs sterk denken aan de veel duurdere Audi A6 Avant, wat toch als een compliment mag worden gezien. Ons testexemplaar is uitgerust als Sportline en beschikt naast de daarbij standaard aanwezige zwarte accenten over forse 19-inch wielen, die het stoere plaatje compleet maken. De Peugeot gooit zijn GT-line-pakket in de strijd en pronkt eveneens met zwarte hoog- glans raamomlijsting en niet te missen led-ornamenten.