Renault Twingo vs. Peugeot 108 - Dubbeltest

Kleintjes worden groot, wordt wel eens gezegd. Hebben we het over auto’s, dan kunnen we in Nederland dat ‘groot’ door ‘prijzig’ vervangen. Want eerlijk gezegd was het wel even schrikken toen we de prijskaarten van deze testauto’s bekeken. De Twingo kreeg een lichte opfrisbeurt en gaat zijn tweede levensfase in, reden om de kleine Fransoos weer eens op het testpodium te halen.