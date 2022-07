De Renault Kadjar is korte tijd een heel populaire auto geweest. Nu zijn opvolger Austral er is, is de Kadjar veroordeeld tot een plek in de occasionshowrooms. Het is misschien niet het meest sexy óf probleemloze voertuig dat je in huis kan halen, maar je hebt er wel voor een heel acceptabele prijs een heel ruime gezinsauto voor.

De Renault Kadjar deelt zijn techniek met de Nissan Qashqai. Ze zijn op het zelfde platform gebouwd maar verder heeft de Kadjar wel zijn geheel eigen uiterlijk en karakter. Het is dus niet zomaar een kopie van een Qashqai met een wybertje op de neus.

Korte tijd populair

De Kadjar maar korte tijd heel populair geweest, 2016 was het eerste volle jaar dat deze

auto te koop was en toen zijn er vierduizend verkocht. Het jaar daarna waren dat er nog drieduizend

en zo is het in de loop van de jaren afgekalfd. De grootste oorzaak daarvan is de komst van een

nieuwe Peugeot 3008 en de Citroën C5 Aircross, dat zijn een stuk vlottere en modernere auto’s dan

de toch wat stoffige Kadjar. Dat ging Renault niet bijbenen.

Meeste gebruikte Kadjars van eerste bouwjaren

De meeste Kadjars die je vindt als occasion zijn dus van de eerste bouwjaren. En dat is jammer want

ná de facelift in 2018 kreeg de Kadjar nieuwe benzinemotoren. De 1.2 en 1.6 TCe werden een 1.3

met 140 of 160 pk en dát is wel de ideale motor voor deze auto al moeten we zeggen dat die andere

twee ook helemaal geen slechte combinatie zijn met de Kadjar.

Veel diesels, weinig 4x4's

Diesels vind je ook best vaak op de occasionmarkt en in Nederland is dat dan bijna altijd de 1.5 dCi. Dat is er eentje van de onsterfelijke soort maar met een vermogen van 110 pk natuurlijk geen strepentrekker. Verder is het vermeldenswaardig dat alleen de 130 pk diesel leverbaar is geweest met vierwielaandrijving. Die moet je op de occasionmarkt met een lampje zoeken. Enige toegevoegde waarde heeft die in ons vlakke en geasfalteerde Nederlandje dan ook niet. Net als de tweewielaangedreven 130 pk diesel mag die gewoon 1.800 kilo aan de trekhaak hebben.

Wat kan er misgaan?

En dan komen we nu bij het gevreesde gedeelte ‘wat kan er allemaal misgaan met een Kadjar’? Bij de

1.5 diesel zijn er wat zeldzame gevallen van kapotte turbo’s en als je hem lang doorrijdt, moeten er

een keer nieuwe injectoren in. En de 1.2 TCe lust in sommige gevallen wel een slok olie, maar dat is

niet standaard het geval.

Let op de automaat

Verder is er de EDC-automaat, een exemplaar met dubbele koppeling. Die kan lawaai gaan geven, wordt onstuimig als hij koud is of schakelt niet meer door in de versnellingen. In het meest gunstige geval kan die worden geherprogrammeerd bij de dealer, in het slechtste geval moet hij worden vervangen.

Geluiden uit onderstel

Verder komen we klachten tegen over geluiden uit het onderstel, overmatig wingeruis langs de

voorportieren als de wind er verkeerd op staat en als je er een hebt met een panoramadak, dan

teken je automatisch voor nog meer windgeruis. Verder zijn er gevallen bekend waarbij de rubbers

van de voorruit losraken. In het interieur willen bij slecht wegdek nog wel eens dingen gaan kraken,

soms rollen de gordels niet meer goed op en als je een exemplaar hebt met een automatische

noodrem, weet dan dat die heel fanatiek is. Dan is het goed om te weten dat je de radar daarvan

opnieuw kunt programmeren.

R-Link 2

Tot slot is er nog het R-Link 2 systeem. Overbodig om te zeggen dat dit beter is dan het R-Link 1-systeem maar nog steeds is het verre van perfect. We komen klachten tegen waarbij het scherm uitvalt of bevriest, telefoons kunnen soms niet worden gekoppeld, een navigatie

die je het bos in stuurt enzovoorts. Het systeem is opnieuw te programmeren bij de dealer, maar je

zult niet de eerste zijn waarbij het in zijn geheel moet worden vervangen.

Boel kleine gebreken

Met een Kadjar loopt je dus risico op een boel kleine gebreken. Je moet daarom een beetje

vergevingsgezind zijn. Natuurlijk zijn er allemaal nog recente occasions, dus daar zal nog wel een

bepaalde vorm van garantie op zitten. Maar voor de volledigheid zeggen we het er maar even bij: een

Kadjar kopen zonder garantie, daar moet je niet snel aan beginnen.