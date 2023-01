Porsche 718 Boxster GTS - Op de Rollenbank

Nog niet zo lang geleden stapte Harald Spijkerman in zijn vers geïmporteerde jonge gebruikte Porsche 718 Boxster GTS. Toen hij bij de eerste wasbeurt eens achter de tankklep keek, zag hij daar een sticker zitten van tuner Techart. Valt hij met zijn neus in de boter of blijft het bij een stickertje?

Het zijn ongelooflijke getallen. De viercilinder boxermotor van de Porsche 718 GTS levert zomaar even 365 pk. Dat is nogal wat als je bedenkt dat de allereerste Boxster van eind jaren 90 amper 200 pk uit een zescilinder haalde. Natuurlijk is er een turbo die de 718 superkracht geeft. Harald Spijkerman is de mazzelaar die deze auto op zijn naam heeft staan. “In het verleden heb ik snelle BMW’s gehad, maar ik ben door de jaren toch een echt Porsche-mens geworden. Dit is veel meer een sportauto en een BMW is altijd een beetje een toerauto. Het karakter van een Porsche spreekt me veel meer aan. Bij deze Boxster ben ik gevallen voor de kleur. Die viercilinder is natuurlijk geweldig, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik het geluid van de zescilinder wel mis. En ja, ik zou het liefst ooit een 911 hebben. Ik vraag me wel af of die beter rijdt dan de Boxster, maar als Porsche- fan moet je natuurlijk een keer het icoon hebben gereden.”

Verrassing: wist niet dat er Techart-tuning op zat

Maar dat is allemaal toekomstmuziek, want eerst geniet Harald nog wel een tijd van zijn 718. Het stickertje achter de tankklep kwam voor hem als een verrassing. “Als die tuning er werkelijk op zit, zou dat betekenen dat hij nog 50 pk extra moet leveren. Ik heb de verkoper gebeld toen ik het ontdekte, maar hij heeft die hele sticker nooit gezien en hij kon me dus ook niet vertellen of de auto werkelijk die behandeling heeft gehad.”

Ook onze rollenbankspecialist Ghisbert van Ginhoven is nieuwsgierig. “Maar als blijkt dat het er niet op zit, is het nog steeds geen schande, want deze auto is van zichzelf al niet traag”, zegt hij. Hoewel Harald ervaring heeft met auto’s met hoge vermogens durft hij zelf geen voorspelling te doen of zijn auto die 50 pk extra aan boord heeft.

Deze 718 Boxster staat niet meer in de fabrieksstand

Meten is weten en het duurt niet lang voordat we gas kunnen geven. Al snel verschijnen er duizelingwekkende getallen op het scherm. De bank houdt op met meten bij 402 pk. Dat is dan weliswaar geen 50 pk extra, maar het is toch zeker het bewijs dat de Porsche niet meer op de fabrieksstand staat. “We weten natuurlijk dat Porsche zorgt voor wat extra vermogen dan wat er in de folder staat, maar dit is wel erg veel”, zegt Ghisbert. “Ook de trekkracht is flink meer. Die tuning zit er dus echt wel in. Dat het uiteindelijk niet is wat Techart belooft, verbaast me ook niets, want een tuner geeft het hoogste vermogen op dat ze ooit hebben gezien. Dat is dus wel vaker een beetje te optimistisch.”

Een tip voor Harald heeft hij ook: “Pas op als je hem naar de dealer brengt, want als ze hem aan de computer hangen, staat hij zomaar weer op de fabrieks­instellingen en dan ben je al die extra pk’s weer kwijt.”