Porsche 718 Spyder verliest twee cilinders in China

Eén van de kenmerkende aspecten van de Porsche Boxster Spyder is zijn atmosferische 4.0 zescilinder boxermotor. In Europa loopt deze variant sinds 2019 mee, maar in China introduceert Porsche hem voor het eerst. Voor de Chinese markt moet de Boxster Spyder zijn twee extra cilinders ten opzichte van de reguliere 718 Boxster echter inleveren.

Ter ere van het twintigjarig bestaan van Porsche in China besloot het merk om de 718 Spyder ook daar te gaan leveren. De Chinese variant van de Boxster Spyder heeft echter de geblazen 2.0 liter viercilinder boxermotor uit de reguliere 718 Boxster en Cayman achter de voorstoelen liggen. Die stap is vermoedelijk ingegeven door het feit dat in China auto's belast worden naar hun cilinderinhoud. Die krachtbron levert 300 pk en 380 Nm koppel. Opvallend genoeg gebruikt Porsche dus niet de 350 pk sterke variant uit de S-versie. Ook de handbak ontbreekt in de Chinese 718 Spyder: standaard is de zeventraps PDK met dubbele koppeling aanwezig. De roadster sprint in 4,7 seconden naar de 100 km/h, twee tienden sneller dan de 718 Boxster. De topsnelheid bedraagt 270 km/h.

Historisch verantwoord

In uiterlijk opzicht is de Chinese Spyder identiek aan de Europese versie. In het interieur is het enige verschil dat de rode lijn van de toerenteller minder hoog ligt. Standaard heeft hij een GT-sportstuurwiel, Sport Chrono-pakket en 14-voudig elektrisch verstelbare stoelen aan boord. Optioneel is er een Spyder Classic-interieurpakket leverbaar dat een tweekleurig interieur in het bordeauxrood en zwart met zich meebrengt. Daarbij krijg je ook een tweekleurig dak in het rood en zwart. Historisch gezien is de 718 Spyder met viercilinder eigenlijk het meest correct. De 550 Spyder en 718 RS van weleer hadden namelijk ook een viercilinder boxermotor.