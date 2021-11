Peugeot e-Boxer - Test

De e-Boxer is, zoals meer grote bestelauto’s, bij uitstek een werktuig voor in de stad. Wie de diesel gewend is, zal genieten van de serene rust vanuit de machinekamer en het feit dat schakelen nu eindelijk tot het verleden behoort. Het punt is alleen dat de voordelen van de elektrische Boxer ten opzichte van de diesel daarmee – afgezien van de kosten – wel zo’n beetje ophouden. Zo heeft de e-Boxer een transmissie die zich met drukknoppen laat bedienen. Goed bedacht, maar die knoppen vereisen bovengemiddeld veel aandacht. Even te kort ingedrukt, of niet bij een geheel stilstaande auto, en de functie weigert. Helemaal lastig in het donker, omdat de knoppen pas oplichten nadat je ze hebt ingedrukt. Bovendien ontbreekt een P-stand, zodat je verplicht bent om bij telkens bij het verlaten van de auto de links naast de bestuurdersstoel geplaatste handrem te gebruiken. Jammer van die extra handeling, die een pakketbezorger al gauw 150 à 200 keer per dag voor zijn kiezen krijgt. Enfin, dat is bij een handgeschakelde auto ook zo - hierin zit dus geen winst. Airconditioning is standaard; warmte krijg je via een separaat in te schakelen elektrische kachel, die er zelfs bij mild herfstweer zeer lang over doet om de cabine behaaglijk te maken.

Karig

De informatievoorziening aan boord is karig. Je kijkt naar een instrumentarium waarvan alleen de snelheidsmeter nog een naald heeft, de rest bestaat uit drie lege klokjes. Voor de accu-toestand dien je te turen naar een display in de binnenspiegel, dat zich beperkt tot de vullingsgraad van het accupakket en de berekende actieradius. Dat laatste is zo klein vermeld, dat je ogen het op een hobbelige weg (ondanks de geveerde stoel!) niet kunnen volgen. Er zijn tijdens de rit actuele vermeldingen van volt en ampère, waar je als argeloze bestuurder helemaal niets mee kunt. Nergens staat een verbruik in kWh/100 km, zoals te doen gebruikelijk in EV’s. En zet je de auto aan de lader, dan vertelt hij alleen hoe lang hij nog bezig is om tot 100 procent te raken, niet wat de actieradius op dat moment is en dus of je al genoeg hebt geladen om thuis te komen. Het testverbruik is ook een vraagteken, aangezien de normale laadpalen geen informatie verschaffen over de hoeveelheid geleverde energie. Een bezoek aan FastNed, wel met display, leidde tweemaal tot een afgebroken laadsessie, wegens een ‘niet compatibele auto’. Wel is zeker dat de actieradius van de testauto bij 100 procent volle accu’s precies 200 kilometer was en dat is een afstand die hij ook wel haalt, althans bij divers gebruik in de stad en op buiten- en snelwegen.

Schokkerig

Wat het rijden betreft valt er helaas ook nog wel wat op- en aan te merken. Zo maakt de auto bij constante snelheden voortdurend een schokkerige beweging, alsof de motor kantelt in zijn steunen. Het steeds even ‘gas erop en gas eraf’ en dat maakt het rijden onrustig. Verificatie van dit probleem bij de importeur wees uit dat ook een andere e-Boxer dit gedrag vertoonde, het hoort er dus bij; de importeur schrijft het toe aan de inbouw van de EV-techniek achteraf. Verder liggen de prestaties (90 kW/122 pk en 260 Nm) op een bescheiden niveau. In de stad kom je prima mee, maar invoegen op de snelweg is voor de grote (en in ons geval lege) Peugeot een hele opgave. In de praktijk is 90 km/h de kruissnelheid, zodat je een beetje marge hebt om naar de top van 100 km/h te kunnen als het verkeer daar om vraagt. Het is meehobbelen met de vrachtwagens.

Toch sluiten we dit verhaal positief af, omdat het goed is dat Peugeot de e-Boxer in een grote variatie aan uitvoeringen levert, iets wat je van de Volkswagen e-Crafter en Mercedes eSprinter niet kunt zeggen. De gesloten bestelwagen is er in vijf grootten (L1H1 t/m L4H3, volumes van 8 tot 17 kuub) en daarnaast zijn er de Chassis Cabine en Plancher Cabine voor een opbouw naar keuze. Weet wel dat de L1 en L2 een accupakket van 37 kWh hebben en de L3 en L4 van 70 kWh, met opgemelde actieradii van 200 en 340 km. Het laadvermogen is met gemiddeld 1.250 kg alleszins bruikbaar. De prijzen variëren van € 57.990 tot € 68.380 en dat valt toch wat tegen; de genoemde VW en Mercedes bieden voor 54 à 56 mille meer ruimte en bovenal moderne, specifiek voor die modellen ontwikkelde techniek en een dito instrumentarium. De e-Boxer krijgt het niet cadeau, zoveel is duidelijk.