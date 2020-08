Peugeot e-2008 – Hyundai Kona Electric - Dubbeltest

Peugeot maakt serieus werk van z’n elektrificatieplannen, overal binnen het concern duiken EV’s op. Zijn de Fransen met een nieuwkomer als de e-2008 in staat om een gevoelige klap uit te delen aan de concurrentie? We zoeken het uit in een vergelijk met de Hyundai Kona Electric.

PSA komt op stoom met een serieus elektrificatieprogramma. Na een opmerkelijke eerste stap met de Peugeot iOn en Citroën C-Zero (feitelijk de Mitsubishi i-MiEV met andere badges) en de Opel Ampera-e (in wezen de in Amerika gebouwde Chevrolet Bolt) heeft het concern nu eindelijk een hele reeks zelf ontwikkelde elektrische auto’s. Voor die eigen EV’s is vooralsnog één elektromotor (136 pk) en één accupakket (50 kWh) beschikbaar. Dit duo komen we in steeds meer modellen van het Frans-Duitse concern tegen, van DS tot Opel en van Citroën tot Peugeot. En niet alleen in de personenauto’s, maar ook in de bestelwagens. Het gaat daarbij telkens om bestaande modellen. Waar fabrikanten als Nissan en Renault speciale modellen bouwen voor hun EV’s (denk aan de Leaf en de Zoe) zijn de elektrische auto’s van PSA modellen die we ook kennen met benzine- en dieselmotoren. Zo ook de Peugeots 208 en 2008, die met een elektromotor door het leven gaan als de e-208 en e-2008.

Als compacte cross-over komt de e-2008 in het vaarwater van de Hyundai Kona, die je ook op benzine en diesel en als BEV kunt krijgen. Sterker nog, Hyundai biedt keuze uit twee elektrische aandrijflijnen, met 136 of 204 pk. Die eerste komt qua specificaties bijna overeen met de Peugeot. Toch hebben we voor deze vergelijking de krachtigste Kona gekozen, want die loopt met zijn vanafprijs van iets meer dan € 41.000 beter in de pas met de Peugeot, waarvan de prijzen net iets onder dat bedrag beginnen. Dat brengt ons direct bij de vraag wat de Peugeot biedt om het verschil in vermogen te compenseren.