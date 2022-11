Peugeot 308 SW Hybrid 180 - Afscheid Duurtest

In een tijd dat de nieuwe Peugeot 308 steeds vaker opduikt in het straatbeeld leveren wij onze duurtester alweer in. Een half jaar is zo voorbij, tijd dus om terug te blikken op zes maanden met de plug-in hybride 308 SW.

We reden bijna 15.000 kilometer met deze 308 SW Hybrid 180 Allure Pack Business die nieuw 42.730 euro heeft gekost. De fraaie groene stationwagn kwam de afgelopen maanden vaak voorbij in dit magazine. Twee weken geleden mocht hij ter afsluiting nog even optrekken met zijn broertje, een Hybrid 225. Dat leerde ons dat je die krachtiger variant van dezelfde plug-in hybride aandrijflijn net zo goed kunt laten staan. Als je toch zo veel mogelijk wilt stekkeren merk je het verschil niet want elektrisch zijn ze precies eender en doen ze het met dezelfde 109 pk sterke elektromotor. Ook als je vol vermogen vraagt is de 225 nauwelijks sneller, dus waarom zou je bij zo’n op efficiëntie geënte auto gaan voor een krachtiger versie die nauwelijks iets toevoegt. Ze komen allebei 55 kilometer ver op een lading stroom, wat niet ver afzit van wat Peugeot als elektrische actieradius opgeeft, rijd je zonder de accu op te laten dan is een benzineverbruik van 1 op 18 haalbaar. Bij die vergelijking konden we meteen kijken hoeveel meerwaarde de stationwagon biedt ten opzichte van de hatchback. Die heeft een langere wielbasis en zelfs als plug-in hybride biedt de compacte middenklasser nog voldoende laadruimte.

B-stand voor regenereren werkt fijn

Behalve dat de hybride aandrijflijn zuinig is, werkt hij ook netjes zo lang je niet te veel vermogen vraagt. De overgang tussen rijden op benzine en elektrisch rijden verloopt dan netjes en nauwelijks voelbaar. Erg fijn is de B-stand van de automaat, waarbij de auto sterk op de motor afremt en zodoende energie regenereert. Daar ga je tijdens een langere periode steeds meer in rijden. Bij het laden aan de stekker volstond 3,5 uur doorgaans om weer vol te kunnen vertrekken. Fijn dat de laadklep aan de achterzijde zit, links, gespiegeld aan de tankklep. Bij het dichtklappen ging -ie niet altijd in een keer dicht overigens. We zaten over de hele periode, die liep van april tot oktober, op een elektrische range van 52 tot 56 kilometer, voordat de kou gaat beginnen staat de duurtester weer in zijn vertrouwde stal bij de importeur van de Stellantis-merken. De ervaring leert dat bij winterse temperaturen er nog wel wat van de praktijkactieradius af zal gaan. Tijdens het rijden kun je via mooie display’s zien hoeveel elektrische kilometers er nog in het verschiet liggen, of wanneer de accu-inhoud op is, hoeveel elektrische kilometers er procentueel tijdens de gedurende rit zijn afgelegd. We missen een ding: hoeveel kilometers waren er dan precies elektrisch? Dat zie je pas wanneer je de auto bij aankomst uitzet. Zouden we graag zien als verbeterpuntje.Met het multimediasysteem zijn we geen vrienden geworden. Aanvankelijk waren we nog blij met de verbeteringen ten opzichte van eerdere Peugeot-touchscreens. Zo heeft de 308 een mooie shortcut naar Apple of Android Carplay maar even snel de temperatuur aanpassen is er nog altijd niet bij. Je moet dan naar en fysieke knop van het klimaatmenu en dan kun je de temperatuur instellen. Tenminste, als het systeem direct reageert. Dat liet nog wel eens op zich wachten en het is zelfs voorgekomen dat het hele scherm op zwart ging. Met als dieptepunt een rit waarbij zelfs de radio wegviel. Als de auto dan weer was stilgezet en opnieuw was gestart werkte alles weer.

Starthulp geven

We hebben tijdens deze duurtest geleerd dat het geven van starthulp met een plug-in hybride ook prima kan. Een buurman van een redacteur had starthulp nodig voor zijn Toyota RAV4, een hybride, en we konden de duurtester daar gelukkig voor inzetten. De 12-volt accu zit bij de 308 onder de motorkap, enigszins weggewerkt onder de ruitenwissers. De rode kabel moet aan de pluspool van de 12 voltaccu geklemd worden. De negatieve pool zit te ver weggestopt om er een klem op kwijt te kunnen. Dat hoeft ook niet. Volgens het boekje zit bij de veerpootbevestiging een uitstekend stuk metaal met een blauw randje, speciaal voor negatieve startkabelklemmen. De 308 heeft zelfs twee 12 voltaccu’s (door Peugeot servicebatterijen genoemd), een grote en een kleine. Die kleine servicebatterij is vergelijkbaar met een motorfietsaccu en zit onder de middenconsole. De grote servicebatterij hebben we al zien zitten bij het geven van de starthulp. Hij zorgt normaal gesproken dat de verbrandingsmotor kan starten, daarnaast voedt hij alle regeleenheden zodat het hybride systeem kan functioneren. De kleine servicebatterij voedt het 12 volt-circuit wanneer zijn grote broer onder de motorkap alles moet geven om de verbrandingsmotor te starten.

Vergelijkende test

In een vergelijkende test nam de duurtester het nog op tegen een Renault Mégane E-tech Hybrid, de plug-in hybride stationwagon en dan blijkt de 308 SW Hybrid gewoon een erg goed aanbod te zijn in zijn klasse. Omdat we niet alleen maar ritten van minder dan 60 kilometer hebben gemaakt moest de benzinemotor ook vaak zijn werk doen met wat minder ondersteuning van de elektromotor. Zoals gezegd, 1 op 18 haal je dan vrij makkelijk maar wat is nu het totale benzineverbruik inclusief alle laadsessies? Bijna 1 op 22. Dat is inclusief diversie ritten naar Frankrijk waar laden niet altijd mogelijk was. Maar zoals we altijd schrijven: de elektrische range die we halen en het gemiddelde verbruik dat we geven bij niet pluggen is altijd een betere indicatie voor wat een PHEV voor een ieder kan opleveren. Heb je heel veel ritten van minder dan 55 kilometer en kun je overal goed laden dan zijn weer hele andere cijfers haalbaar.