Nissan Qashqai - Welkom duurtest

De Nissan Qashqai bestaat in 2022 15 jaar. Dat is iets waarbij we zeker stil gaan staan in een duurtest met het nieuwe model. De Magnetic Blue 158 Mild Hybrid Tekna Plus ken je misschien al want in een eerdere test trad hij aan tegen een Volkswagen Tiguan. In de duurtestperiode zoeken we zeker nog een keer een andere sparringpartner. Ook zetten we deze versie met CVT tegen zijn handgeschakelde broertje. Die heeft dezelfde 1.3 turbo maar dan met 140 in plaats van 158 pk. En die versie kun je alleen met handbak krijgen. De meegeleverde afneembare trekhaak gaan we ook zeker uitproberen. De Qashqai mag 1.800 kilo trekken dus daarmee kunnen we in het voorjaar, wanneer hij terugmoet, een aardige boot mee voortslepen en te water laten.