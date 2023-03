Mercedes-Benz 350 SL (1971) - Klokje Rond Klassiek

Met zijn achttien productiejaren is de Mercedes SL R107 misschien wel een van de bekendste producten van Mercedes. Al tijdens die cyclus groeide hij uit tot een begeerlijke klassieker. De 350 van Nick Koster heeft de kleinste V8 die er te koop was in dit model en dateert van het eerste bouwjaar.

Als je oog in oog staat met de Mercedes van Nick verbaas je je erover dat deze auto stamt uit de vroege jaren 70. Dat is niet zo’n wonder want de SL was de voorbode van wat we te zien kregen van Mercedes in de jaren daarna. Neem alleen al de kenmerkende geribbelde achterlichten, bedoeld om vuil tegen te gaan: die zagen we als eerste op dit model en ze zijn jarenlang in zwang gebleven bij Mercedes-Benz. Ook hoekige koplampen als deze waren in die jaren bepaald nog geen gemeengoed. Verder valt op hoe mooi het ontwerp van de SL gedurende de jaren is gerijpt. De SL heeft niet altijd het allerbeste imago gehad, maar vandaag staat er een elegant gelijnde roadster van een alleszins bescheiden formaat. Ook de kleur, Tunis Beige, helpt in dit geval mee om van de SL een chique verschijning te maken.

Opa schafte deze SL aan

Het was de opa van Nick Koster die de auto aanschafte. Hij haalde hem niet zelf uit Duitsland waar hij oorspronkelijk is geleverd, maar kocht hem van een Skoda-verkoper in Voorburg. Toen was de SL een project; de historie was onbekend en bovendien was er maar één sleutel. De restauratie van de auto pakte opa zelf op. Na zijn overlijden ging de Benz naar de oom van Nick, die vandaag de keuring nauwlettend in de gaten houdt. “Bij mijn oom stonden op een gegeven moment te veel auto’s”, vertelt Nick. “Hij had in totaal drie SL’s en eentje moest er weg wegens gebrek aan stalling. Ik had al vaker mijn interesse voor de auto van opa laten blijken en zo is hij bij mij terechtgekomen. Ik heb een jong gezin en dus maar weinig tijd voor R107. Als de kinderen eindelijk op bed liggen, ga ik nog eens naar de garage om een paar uurtjes te klussen. Ik weet dat er nog wel wat werk aan de Mercedes zit. In het voor- en najaar rijd ik er een paar keer mee naar mijn werk en een paar keer per jaar maak ik ’s avonds een plezierritje. Mijn 4-jarig zoontje is ook helemaal gek van deze auto dus die rijdt dan altijd mee.”

In de familie Koster valt de appel dus niet heel ver van de boom. In de tijd dat hij hem heeft, is er ‘heus wel’ wat aan deze auto gebeurd, verzekert Nick ons. “Veel doe ik zelf. Op zeker moment was het tijd om wat brandstofslangen te vervangen. Toen ik die klus had geklaard heb ik voor de zekerheid een tijdje rondgereden met een brandblusser aan boord”, lacht hij.

Keurmeester Dennis Koldewijn is tevreden als hij terugkeert van zijn proefrit. “Al is de auto verlaagd, hij veert en dempt goed.” De reden voor de verlaging blijkt de lpg-tank te zijn. Nick: “Daardoor lag de Benz aan de achterkant lager. Dat is opgelost door ook de voorkant omlaag te zetten. Maar het idee is nog altijd om de gasinstallatie eruit te halen en hem weer op zijn originele veren te zetten.”

Motor loopt rommelig

Dennis merkt wel op dat de motor rommelig loopt. Dat is Nick ook opgevallen en hij hoopt vandaag te horen wat de oorzaak is. Maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Dennis geeft wat voorzetjes: “Het kan in de bougies of de bougiekabels zitten, de verdelerkap of wellicht moeten de kleppen gesteld. Dat is een heel uitzoekwerk. Als je slim bent, zoek je iemand op met zo’n zelfde auto en ga je eens onderdelen uitwisselen. Dan kom je er het snelst achter wat niet goed werkt en voorkom je dat je voor niets dure onderdelen aanschaft.”

Dat was Nick inderdaad niet van plan. “Ik ben eens bezig geweest met een buitenboordmotor waarin ik duizenden euro’s heb geïnvesteerd voordat ik hem moest verkopen omdat ik hem niet goed kreeg. Dat gebeurt me niet nog eens, kan ik je vertellen.”

Bonkige automaat

En dan is er nog de bonkige automaat. “Je zou daar eens onderhoud aan kunnen plegen maar de kans is groot dat het gewoon te maken heeft met ouderdom. Als je toch niet zoveel rijdt, zou ik het lekker laten zitten”, luidt het nuchtere oordeel van onze techneut. Als we onder de SL staan, speurt Dennis eerst naar een andere klacht van Nick. De knak in de besturing heeft hij zelf ook opgemerkt en de oplossing blijkt verbluffend eenvoudig: het aandraaien van een bout aan de beugel van de stabilisatorstang lost het probleem direct op. Daarna wordt een speling op het differentieel ook afgedaan als ‘ouderdom’. Maar zoiets staat het rijplezier wel in de weg. Dennis: “Je kunt het opnieuw afstellen of laten reviseren. Maar dat laatste is niet altijd een succes. Voor elk differentieel is specifiek gereedschap nodig. Dat hebben specialisten vaak niet in huis zodat een revisie niet goed lukt.”

SL wordt roestig aan de onderkant

Tot slot valt op dat de SL aan de onderkant best roestig aan het worden is. Toch raakt Dennis daarover niet in paniek. “Hij is ouder dan veertig jaar dus apk-afkeur doet niet ter zake. En hij staat binnen dus het zal niet snel veel erger worden. Toch verdient het wel aandacht binnenkort, want je wilt er niet te laat bij zijn. Bovendien wordt het ontsierend en dat past deze auto niet.” Geen zorgen, Dennis: na de keuring is Nick met zijn oom al plannen aan het maken. Er worden overzetdorpels gezocht en het telefoonnummer van een lasser in de buurt staat bij de heren onder de knop. De opa van Nick kocht de auto in 2004. Een jaar lang is hij bezig geweest met de restauratie. Daarbij zijn de volgende zaken aangepakt:

• Gebruikt origineel linker en rechter voorscherm vervangen

• Voorruit vervangen

• Uitlaat vervangen

• Remleidingen, -blokken en -schijven vervangen

• De stof van het interieur bij de beenruimtes en vloermatten vervangen

• Gebruikte hardtop erbij gekocht; de oude was niet meer te herstellen.

• Nieuwe imitatie softtop laten monteren

• Opnieuw laten spuiten.

• Chroomlijst onder de achterklep vervangen

• Bumperrubbers en gedeeltelijk het chroomwerk van de bumpers vervangen

• Koplampglazen vernieuwd inclusief chroomlijst

• Achterlichtunits vervangen

• Mistlampen voor geplaatst

• Spoilerlip onder de voorkant toegevoegd; was bij de eerste modelreeks nog niet af fabriek

• Bougies en accu vervangen.

• Kroonkurk-wielen er opgezet en later vervangen door het putdekselmodel

• Origineel windschot geplaatst

In het beheer van Nick zijn verder nog gedaan:

Augustus 2020 subframe gelast

September 2021 brandstofpomp en tankzeef ­vervangen

December 2021 stuk remleiding vervangen

Februari 2022 wielen laten stralen en coaten

Maart 2022 brandstofslangen motorruimte vervangen en injectoren gereinigd

Augustus 2022 uitlaatdemper gelast