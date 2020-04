Mazda 2 – Peugeot 208 - Dubbeltest

Naar goed Mazda-gebruik is de kleine 2 eens stevig tegen het licht gehouden, met een forse reeks verbeteringen tot gevolg. Dat was nodig, want de aanwas van verse concurrenten is nauwelijks bij te benen. Of de Mazda nog relevant is, mag hij aantonen tegenover de eveneens opvallend compacte Peugeot 208.

Het nieuwe model is iets langer, iets breder en iets hoger dan zijn voorganger, wat goed nieuws is voor de achterpassagiers en de bagageruimte.’ Deze woorden, of woorden van gelijke strekking, doken de laatste jaren bijna standaard op in nieuwsberichten over een generatiewissel. De groei leek in autoland niet te stuiten. De Volkswagen Polo is inmiddels ongeveer even groot als een Golf van twintig jaar geleden en dit is zeker niet het enige model dat een segmentje is opgeschoven. Toch zijn er wel degelijk enkele uitzonderingen. Neem de Mazda 2. Die begon zijn leven als ruimtelijke blokkendoos in de stijl van de Demio, de naam die het model in zijn thuisland overigens tot 2019 droeg. Na die eerste 2 volgde een aanzienlijk kleinere en sportievere generatie, waarop de huidige 2 sinds 2014 vrolijk doorfilosofeert. Voor de Peugeot 208 geldt iets soortgelijks. Waar de 207 tussen 2006 en 2014 nog een opvallend looiige, forse en ruimtelijke auto was, lagen de prioriteiten bij de eerste 208 duidelijk anders. De auto moest lichter, hoogwaardiger en dynami- scher worden en met dat idee is ook het huidige model gebouwd. De vorig jaar gelanceerde nieuwe 208 blijkt een heleboel kwaliteiten te hebben, maar het ruimteaanbod is niet om over naar huis te schrijven.

Met 265 liter kan er 20 liter minder bagage mee dan in zijn al niet overdreven ruime voorganger, terwijl volwassenen op de achterbank al snel met kruin en knieën in de buurt van de fysieke begrenzingen komen. De Mazda is evenmin een auto voor wie geregeld met vier personen op pad moet. Ook hier prikken de knieën al snel in de rugleuningen van de voorstoelen, die door Mazda nog wel opvallend dun zijn gehouden om dat geprik zoveel mogelijk te voorkomen. De bagageruimte is met 250 liter nog iets kleiner dan die van de Peugeot. Bovendien is het laadruim opvallend kort, wat samen met een krappe doorgang en een taps toelopende achterklep voor een beperkt bruikbaar kofferbakje zorgt.