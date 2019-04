Maserati Ghibli S Q4 - Mercedes-AMG CLS53 - Dubbeltest

Voor wie in het E-segment aan het winkelen is en wel eens iets anders wil dan een doorsnee 5-serie, A6 of E-klasse zijn er best wat alternatieven met een meer uitgesproken karakter. Zoals de Maserati Ghibli S Q4 en de Mercedes-AMG CLS53 4Matic+: strak gesneden typen met sportieve inborst.

Het gaat hard in autoland. Zijn we er net aan gewend dat de atmosferische motor op sterven na dood is, blijkt een conventioneel turboblok ook bijna alweer ouderwets te zijn. De mild hybrids schieten tegenwoordig immers als paddenstoelen uit de grond. In Modena is dat evenwel nog niet het geval, want daar concentreren ze zich vooral op optische fijnslijperij van de bestaande modellen, zoals nieuwe lakkleuren, leersoorten en speciale uitvoeringen. Dat betekent geenszins dat het in de Maserati Ghibli S behelpen is. Verre van dat, want de drieliter-V6 gaat als de brandweer. Dankzij de montage van twee turbo’s is er 430 pk voorhanden en vooral wanneer het toerental stijgt, laten die zich graag gelden. Op de eerste meters wordt het enthousiasme getemd door een behoudend reagerende achttraps transmissie, maar daarna schiet de fraaie machine met grote gretigheid en een heerlijk ophitsende brul vooruit. Vanuit stilstand zit je in 5,5 seconden op de honderd en pas bij 286 km/h houdt de snelste Ghibli het voor gezien. Toch merk je dat de aandrijflijn in basis alweer zes jaar oud is. Het jongere, eveneens van Ferrari-genen voorziene blok van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio hangt bijvoorbeeld lekkerder aan het gas.

Als je overstapt in de Mercedes-AMG CLS53 besef je helemaal dat er een nieuw tijdperk is begonnen. De AMG heeft naast een uitlaatgasturbo een 48V-boordnet, gekoppeld aan de startdynamo die tevens als ondersteunende elektromotor werkt. EQ Boost heet het systeem, dat fantastisch werkt. De elektromotor vangt eventuele turbogaten op, waardoor de Benz in elk verzet en bij elke willekeurige snelheid heerlijk direct reageert op het rechterpedaal. Dankzij een tijdelijke extra boost van maximaal 250 Nm en 22 pk wordt de 3,0-liter zes-in-lijn (435 pk, 520 Nm) naar grote hoogten gestuwd; zowel vanuit stilstand (0-100 km/h in 4,8 s) als bij de tussensprints geeft de CLS de Ghibli overtuigend het nakijken. Mede dankzij de EQ Boost is de Mercedes ook veel minder dorstig dan zijn tegenstrever.