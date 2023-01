Is een dikke Toyota Aygo X fijner dan een kale Toyota Yaris?

Het verhaal is inmiddels bekend: steeds meer fabrikanten trekken zich terug uit het zogenoemde A-segment. Deze klasse van de allerkleinsten blijkt alleen in specifieke Europese landen, waaronder Nederland, echt in trek en met de steeds strengere uitstooteisen is het volgens veel autobouwers simpelweg niet meer haalbaar om zo’n auto nog voordelig én winstgevend te maken. Onder de afhakers vinden we Peugeot en Citroën, die in plaats van de op de Toyota Aygo gebaseerde 108 en C1 ‘dan maar’ voordeliger versies van de Peugeot 208 en Citroën C3 naar voren schuiven. Dat roept de vraag op of Toyota dat ook niet beter had kunnen doen.

De Yaris, Toyota’s 208-rivaal, is voor een model in dat segment bepaald geen reus. Met zijn korte overhang achter en kleine achterportiertjes oogt hij zelfs een klein beetje als een A-segmenter, al is hij uiteraard iets minder klein. Toch koos Toyota ervoor om geheel op eigen houtje en puur voor de Europese markt een nieuwe Aygo te ontwikkelen. Deze Aygo X deelt zijn platform met de Yaris, al is hij wat korter. De motor bleef de oude, een 72 pk ‘sterke’ driecilinder. Die krachtbron tref je ook in de Yaris aan, al is hij daarin geen populaire keus. Logisch, want anders dan de Aygo X is de Yaris er ook als extra zuinige hybride.

Deze Yaris is €655 duurder dan 'onze' Aygo X

Wie werkelijk op de centen let, komt met een Yaris 1.0 thuis, met een vanafprijs van €22.195. Dat is niet écht voordelig, maar in deze dure tijden vraagt Toyota voor een Aygo ineens minimaal €18.595. De duurtest-Aygo X is er eentje in Envy-trim en die kost €23.795. De Yaris 1.0 is er alleen met de twee voordeligste uitrustingsniveaus. Wij reden met de luxere van die twee, de Active. Die onderscheidt zich vooral met een infotainmentsysteem met Android Auto en Apple CarPlay en kost €24.450. Inderdaad, hij is dus slechts €655 duurder dan ‘onze’ Aygo X.

Standaard 18-inch op de Aygo X

De prijzen liggen in dit specifieke geval lekker dicht bij elkaar, maar dat is wel te merken aan de uitrusting. De Aygo X rolt op fraai lichtmetaal en is voorzien van onder meer JBL-audio met een subwoofer, ledkoplampen en -achterlichten, climate- control en fraaie bekleding met stiksels in contrastkleur. Naast de dikke, tweekleurige Aygo ziet de Yaris er wat povertjes uit. Het lakwerk in ‘Ash Grey Metallic’ helpt niet, maar ook de halogeenkoplampen, eenvoudige achterlichten en stalen wielen met wieldoppen maken duidelijk dat het hier bepaald niet om het topmodel gaat. Toch is de Yaris een speels gelijnd model, dat in een felle kleur en wellicht meer aangeklede vorm lekker uit de verf komt. Als de twee Japanners naast elkaar staan, is wel meteen duidelijk waarom Toyota de toevoeging ‘X’ – spreek uit ‘Cross’- gerechtvaardigd vond voor de Aygo. Hij krijgt standaard forse wielkasten met plastic randen en rolt in alle gevallen op 18-inch (!) wielen. Dat is nogal een verschil met de Yaris, die juist behoorlijk laag op zijn 15-inch wielen rust. Overeenkomstige onderdelen zien we bijna niet, want zelfs de buitenspiegels zijn anders.

Aygo X 24 centimeter korter

Hoewel de Yaris op zichzelf eerder gedrongen dan gestrekt oogt, is hij naast de Aygo toch duidelijk langer. Het scheelt maar liefst 24 centimeter, waarbij het visuele effect nog wat wordt versterkt doordat de Aygo enkele centimeters hoger is dan zijn ‘grote’ broer. De extra lengte levert in de Yaris meer bagageruimte op. Met 286 liter is hij eveneens geen ruimtereus, maar het scheelt procentueel wel veel met de 231 liter van het Aygo-ruim. Bovendien is hier voor het eerst echt duidelijk zichtbaar wat het verschil tussen een A- en een B-segmenter is: de afwerking. Bij de Aygo is de achterklep in feite één glazen plaat, zonder bekleding of handgreep aan de binnenkant. De achterbank bestaat uit twee gelijke delen en is aan de achterzijde niet bekleed.

Bij de Yaris is dat wel het geval en gaat het om een driezitsbank, die in twee ongelijke delen neerklapbaar is. We kennen de Yaris bepaald niet als een ruimtewonder, maar toch is het hier achterin veel beter uit te houden dan in de Aygo. Daar is de achterbank zo krap, dat het met kinderstoeltjes al snel problematisch wordt. De achterdeuren van de Aygo hebben bovendien een onhandige, puntige vorm en hebben klapraampjes. Achter in de Yaris treffen we bij deze eenvoudige uitvoering raamslingers aan, die we daarmee zowaar als de fraaiere, luxere oplossing kunnen bestempelen.

Yaris meer auto vanbinnen

Het verschil in afwerking en ontwikkelingsbudget komt voorin tot uiting in zichtbare én onzichtbare zaken. In de eerste categorie treffen we bijvoorbeeld het ‘kale’ plaatwerk op de portieren van de Aygo aan, maar ook het uitgebreidere gebruik van hard plastic. Minder zichtbaar is de verstelbaarheid van het stuur. Dat is bij de Aygo alleen in hoogte verstelbaar. Bij het ontgrendelen ‘valt’ het stuur hier bovendien meteen omlaag, terwijl het in hoogte en diepte verstelbare exemplaar van de Yaris goed is afgeveerd. In de Yaris is alles keurig bekleed, vaak met een gezellig stofje. De vormgeving is wat volwassener, maar evengoed speels en de zitpositie is lager en prettiger. Verder valt op dat de Aygo gewoon hetzelfde, hoogwaardig ogende stuurwiel heeft, inclusief alle bijbehorende bedieningsknoppen. De Aygo pakt in deze uitvoering bovendien de winst op multimediagebied, dankzij een groter touchscreen en een nieuwere, snellere versie van Toyota’s infotainment-omgeving.

72 pk is aan de krappe kant

Met 72 pk is de Aygo al bepaald niet overgemotoriseerd, maar dat is het compromis dat Toyota moest sluiten om het model betaalbaar te kunnen houden. Dezelfde motor komt in de nipt zwaardere en grotere Yaris logischerwijs niet beter tot zijn recht, maar enorme verschillen zijn er gevoelsmatig nu ook weer niet. Goed, we kregen de Aygo sneller van 0 naar 100 (in 14,0 ipv 14,9 seconden van fabrieksopgave, bij Yaris in 15,5 ipv 14,8s), maar de manier waarop je wegkomt is in dit geval alles­bepalend. In de praktijk zijn beide Toyota’s naar hedendaagse maatstaven gewoon niet snel, maar is er tegelijk wel goed mee te leven.

Motor hoor je minder in Yaris

Het valt aan boord van de Yaris wel meteen op dat de kenmerkende roffel van de driepitter in deze auto beter wordt gedempt. Ook geluiden van buiten de auto dringen minder nadrukkelijk door in het interieur. Dit is misschien wel het belangrijkste verschil tussen een Yaris en een Aygo X. Zeker op de snelweg voel je je in die laatste gewoon minder geborgen, minder beschermd, en dat maakt de Yaris een prettiger auto voor hogere snelheden en langere afstanden. In bochten maakt de Yaris eveneens net wat meer indruk. De hogere, kortere Aygo is op zijn nipt smallere banden sneller onderstuurd, al spelen de enigszins afgesleten voorbanden van onze niet meer hagelnieuwe duurtester hierbij ongetwijfeld een rol. Evengoed voelt de net wat lichtere Aygo iets speelser aan en levert die hogere, kortere koets gevoelsmatig wat meer overzicht op.

Allebei goede veiligheidsuitrusting

Een dikke pluim voor beide auto’s is er op het gebied van de rij-assistentiesystemen. Adaptieve cruisecontrol en een actieve rijstrookassistent zijn ongeacht de uitvoering op beide modellen standaard, dat vinden we ronduit bijzonder.

Voor de veelrijder de Yaris

Dan de hamvraag: is een eenvoudige Yaris een betere koop dan een dikke Aygo? Voor wie veel rijdt, is het antwoord zonder twijfel ja. De Yaris is door zijn stillere en fraaiere interieur simpelweg ‘meer auto’ en voelt toch nog duidelijk volwassener aan. De 1.0 zouden wij dan evengoed laten staan, want voor slechts €400 meer stap je in een veel rianter gemotoriseerde Yaris 1.5 die juist bij dagelijks gebruik die investering meer dan waard is. In het wellicht wat vaker voor­komende scenario waarbij de kleine hatchback vooral voor kortere ritten wordt gebruikt, is de Aygo een goede keuze. Zijn nadelen spelen dan een kleinere rol en voor hetzelfde geld koop of lease je toch wel een veel mooiere, rijker uitgeruste Aygo X, die dan bovendien aanmerkelijk vlotter oogt. Zo hebben beide modellen duidelijk een eigen rol, precies zoals Toyota voor ogen had. De moeite waard? Ja.