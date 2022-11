Hyundai IX20

Toen Hyundai kwam met deze iX20 moest de auto het gaan opnemen tegen auto’s als bijvoorbeeld de Opel Meriva en de concurrent uit eigen huis: de Kia Venga. Het was helaas geen blijvertje, deze compacte MPV. Maar is het een aanrader als occasion? Wat krijg je voor je geld?

TIjden veranderen. Was de Renault Scénic bijvoorbeeld een sensatie op het gebied van compacte ruimteauto’s, de SUV’s en de cross-overs hebben het heft in handen genomen. En daarmee lijkt het erop dat consumenten meer gaan voor de looks dan voor praktisch gemak. De MPV is een beetje over, zowel groot als klein..

Nou wordt dat praktische gemak van een compacte MPV ook wel een beetje overdreven. Het blijft natuurlijk een compact. Die vaak een ruimtelijk gevoel geeft maar wie houdt zijn bakkersmuts op in de auto? Daar heb je toch niets aan, het gaat om ruimte op de achterbank en bagageruimte.

Even terug naar de iX20. Je ziet ze weinig, hij is vrij onbekend, en dat kan kansen bieden. Voordat we gaan rijden: een grondig onderzoek binnen in. Want daar koop je toch een MPV voor.

De achterbank is makkelijk plat te leggen en die levert een vlakke laadvloer op. Daar scoort de Hyundai punten mee. De achterbank is ook over een kleine afstand verschuifbaar. En daar kom je dan meteen de grenzen tegen van een compacte MPV. Want doe die achterbank naar achteren en je zit riant maar dan blijft er niet heel veel bagageruimte meer over. Het variabele aspect is natuurlijk wel een plus. De hoofdruimte is wel goed voor elkaar.

Met de achterbank in de kinderstand, heb je 440 liter bagageruimte en dat is best riant. Met de achterbank neer is er bijna 1500 liter en onderin zit nog een dubbele bodem voor wat zakken illegaal vuurwerk. Ook scoort deze iX20 met het panoramadak. Want dat geeft licht en ruimte.Helemaal niet praktisch zijn de forse A-stijlen, die zijn een doorn in het oog. Te log en te breed waar teveel achter schuil kan gaan. Dashboard is netjes en het materiaalgebruik en de afwerking zijn goed voor elkaar. Je ziet hier al de opmars die de Zuid Koreaanse fabrikanten toen al had ingezet. En stevig hebben doorgetrokken mogen we wel zeggen.

1.6 viercilinder met 124 pk

Dwars voorin een viercilinder van 1600 cc die maximaal en een maximum vermogen van 124 pk levert. Die motor vormt samen met de viertraps automaat de aandrijflijn. ,Met een gewicht van 1170 kg is het prestatieniveau gemiddeld. Gemiddeld verbruik 1 op 15,4 maar in de praktijk kom je daar niet aan, reken op 1 op 12 tot 13. Dit is meer een cruiser dan een sprinter en het is ook niet de auto om eens lekker mee te hoeken. Bediening van knoppen en hendels is vanzelfsprekend en werkt Aziatisch precies en direct, maar het gevoel in de besturing levert een minnetje op, het voelt kunstmatig. Verder kunnen we ons voorstellen dat sommigen de vering iets aan de stugge stoterige kant vinden.

Uitrusting en zwakke punten

Hyundai strooide flink met verschillende uitvoeringen bij deze eerste generatie iX20. I-motion, i-drive, i-catcher, i-vision, i-magine en GO. Deze i-catcher met automaat heeft leer aan boord, jazeker. Onderzoek en reviews leveren een aantal aandachtspunten op voor als je een auto als deze wil kopen. Waar laat deze auto steken vallen?

Het start-stop systeem hapert soms en dat heeft meestal een elektronische achtergrond en de accu is meestal de boosdoener.

Ratelende geluiden vanuit distributieketting of het motorblok, kantelende zuigers te ruime zuigers. In enkele gevallen is overgegaan tot het motorblok vervangen. Dat klinkt serieuzer. Radio uit dus tijdens de proefrit.

Over bijgeluiden gesproken: ook de airco wil nog wel eens tekeer gaan op een manier dat je denkt ‘is dit wel goed?’ Het is zijn manier om aan te geven dat hij nagekeken en gevuld moet worden.

Remklauwen staan bij de iX20 ook eerder dan gewenst op de nominatie om vervangen te worden maar dat was tot bouwjaar 2013. Dus daar zou je bij deze niet meer bang voor hoeven zijn.

Hoge zit, praktisch maar ook anoniem

Op papier krijg je best veel auto voor je geld met deze gebruikte iX20. De uitrusting is op niveau, je krijgt er een lekkere automaat bij. En voor een compacte MPV ziet hij er netjes uit. Wat we missen bij deze auto is onderscheidend vermogen, hij blinkt nergens echt in uit, laat ook geen grote steken vallen. Wil je wat hoger zitten, een beetje meer praktisch gemak en zit je niet met de anonimiteit van deze Koreaan, dan kun je hier best een fijne metgezel aan hebben. Maar je kan ook nog even verder shoppen.

Deze versie van de Hyundai ix20 is in Nederland geleverd van november 2010 tot april 2015. De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 27.490.