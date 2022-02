Fiat E-Ducato - Rijtest

Opvallend genoeg genoeg bouwt Fiat de elektrische Ducato nog op basis van het voorgaande model, zodat je als bestuurder niet profiteert van het vernieuwde interieur met een digitaal instrumentarium. Gelukkig heeft de elektrische Ducato wel zijn eigen instrumenten, zodat je niet (zoals bij de Peugeot e-Boxer) naar een lege toerenteller zit te staren, maar naar een meter die aangeeft of (en hoeveel) stroom de auto verbruikt of juist terugwint. De voormalige brandstofmeter geeft de laadtoestand van het accupakket weer, terwijl er ook een eco-index is die je vertelt of je al dan niet zuinig rijdt. Verder is er de bekende boordcomputer voor allerhande rij-informatie. Links vind je een extra display met onder meer een weergave van de energiestroom en de ‘rijgeschiedenis’. Wat alsnog ontbreekt is helaas het actuele verbruik in kWh/100 km.

Power

Er zijn geen drukknoppen voor P, R en D, maar een traditionele automaatpook, waarbij de P helaas de auto niet blokkeert; de handrem blijft verplicht bij het verlaten van de auto. Er is keuze uit wel of niet regenereren; het kiezen gaat door de pook in de D-stand een tikje opzij te geven. Het verschil tussen die twee standen is groot; helemaal zonder rempedaal tot stilstand komen is er alleen niet bij. Verder zijn er drie rijmodi, waarvan Power (naast Normal en Eco) de enige juiste is wanneer je je buiten de bebouwde kom begeeft. Maar goed, dan heb je ook echt flink wat kracht (90 kW/122 pk) onder je rechtervoet, zodat je soepel kunt invoegen op de snelweg en daar opvallend gemakkelijk naar 110 km/h op de teller doorstoomt (officieel is 100 km/h het maximum). Het verbruik is sterk afhankelijk van de uitvoering (circa 29 tot 35 kWh/100 km); onze testrit was helaas te kort om iets zinnigs over de praktijk te kunnen zeggen.

Ruime keuze

Prettig is verder de goed functionerende verwarming, die je gewoon via de gebruikelijke knoppen op het dashboard bedient. Airco is helaas een optie (€1.150). De E-Ducato is er met een keuze uit twee accupakketten, met drie units die samen 47 kWh hebben en met vijf units van samen 79 kWh. De eerste versie is met een actieradius van 143-159 kilometer overduidelijk voor de stad bedoeld, de andere met 237-260 kilometer maakt zich meer geschikt voor langere ritten. DC-laden kan met maximaal 50 kW; Fiat belooft laadtijden van 50 minuten tot 1,5 uur voor de twee accupakketten. Uiteraard drukt het grotere accupakket op het laadvermogen, dat bij 79 kWh-versie zo’n 300 kg lager is. Het laadvolume is met 10 tot 17 kuub gelijk aan dat van de diesels. Voor dat niet genoeg is, biedt Fiat ook versies aan met een GVW van 4.250 kg. Een groot pluspunt is het grote aantal modellen; als gesloten bestelauto is hij er als L2H1 tot en met L4H3 en als chassis-cabine met vier lengtes. Daarbij is er telkens keuze uit het kleine of het grote accupakket. Hier steken de Volkswagen e-Crafter en de Mercedes-Benz eSprinter wat bleekjes af, want die zijn er elk maar in één uitvoering. De prijzen van de E-Ducato zijn sterk afhankelijk van het gekozen accupakket, want tussen drie en vijf units gaapt een gat van maar liefst zo’n 18 mille. De prijzen starten bij €51.900 voor de 47 kWh-versie en bij €69.400 voor de 79 kWh-versie.