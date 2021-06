Test: Fiat 500e

Het FCA-concern is tegenwoordig onderdeel van de PSA-groep onder de nieuwe, gezamenlijke naam Stellantis, maar op de valreep brachten de Italianen nog net even hun eerste volwaardige EV op de markt: een auto die Fiat helemaal zelfstandig heeft ontwikkeld op een eigen, gloednieuw platform. Het betreft de nieuwe Fiat 500. Het is nog maar de derde generatie met deze naam, waarvan generatie twee het extreem lang heeft volgehouden. Sterker nog, met mild hybride aandrijflijnen blijft die auto gewoon te koop, want elektrisch rijden is nog lang niet overal een serieuze optie. Maar de ‘New 500’ is volledig elektrisch en daarmee concurreert hij met nieuwe concerngenoten als de elektrische Peugeot 208 en Opel Corsa, die beide op het EMP1-platform van de Fransen staan. De vraag is dus of Fiat in de toekomst zijn eigen nieuwe platform mag blijven gebruiken voor kleine (elektrische) auto’s, of de dat leiding van Stellantis dat overbodig vindt. De nieuwe elektrische 500 zou daardoor wel eens een unieke auto kunnen worden.

Het basisprincipe van een elektrische auto is natuurlijk ideaal voor een model als de 500. Het type is sowieso meer bedoeld voor de drukke Italiaanse binnensteden dan voor lange snelwegritten en laat dat eerste gebied nu juist het terrein zijn waar de EV excelleert. De auto komt er in twee varianten. Later volgt een 24 kWh-versie die wat aantrekkelijker geprijsd is, maar het verhaal begint met een dikke 42 kWh-variant. En ja, we hebben zelfs een cabriolet, nog altijd een zeldzaamheid in EV-land; Smart biedt als enige ook een dakloze elektrische auto aan. Een leuke feature, maar voor de verdere eigenschappen van de Fiat 500 maakt het Targa-dak weinig uit.

Knap gedaan

De Fiat heeft dus 42 kWh, waarmee hij stroom kan leveren aan een 118 pk sterke elektromotor. Als instapper heeft hij minder vermogen, maar die basisversie zouden we lekker laten staan. Volgens de WLTP-cyclus komt de testauto ruim 300 kilometer ver op één lading. Laden kan thuis of aan een publieke paal met drie fasen, wat erg prettig is. Wil je snelladen, dan kan dat tot 85 kW, iets wat voor dit segment indrukwekkend is en wat de praktische bruikbaarheid zeer vergroot.

De praktijkactieradius van de 500e is met 260 kilometer ten opzichte van de WLTP-waarde heel aardig. We reden de auto op niet eens heel warme dagen, al is een graad of zes nu ook weer geen ijstijd. Deze Fiat laat zien dat de stap van 150 kilometer zoals die tien jaar geleden heel gebruikelijk was, naar 250 kilometer in Nederland een extreem groot verschil is. Opeens kom je waar je zijn moet zonder range- of laadstress. Knap gedaan. De auto blijkt bovendien bescheiden in het tonen van resterende kilometers, zodat er niet ineens 30 kilometer afgaat na 5 kilometer rijden omdat je de verwarming hebt ingeschakeld.

Het rijden zelf gaat in de Fiat op een manier die we van zijn voorganger wel gewend zijn. De 118 pk’s blijken meer dan genoeg en maken de Italiaan lekker vlot, waarbij hij uiteraard wordt geholpen door het koppel van 220 Nm dat vanaf stilstand voorhanden is. De besturing is licht, direct en vrij gevoelloos, ook iets dat we kennen van zijn voorganger. Prettig als je veel krappe bochtjes moet maken. De vorige 500 was al een vrij stugge auto, en dat is bij de nieuwe niet anders. Sterker nog, het toch wat hoge gewicht van de accu’s zorgt voor een nog wat hardere demping. Op een egaal wegdek of eventueel op wat klinkers leidt dat hoogstens tot wat gedribbel, maar over drempels is de achteras gewoon onprettig hard als je er niet op kruiptempo overheen gaat. Dit is wel iets om rekening mee te houden als je er dagelijks veel treft bij het woon-werkverkeer.

Afhankelijk van de gekozen rijstand remt de auto niet tot juist veel op de motor en die keuzes zijn prettig. Alles bij elkaar maakt dit de 500 tot een auto die wat het rijden betreft net je smaak moet zijn; hij heeft persoonlijkheid, je proeft er wel de Italiaanse alertheid in.

Iets ruimer

De Fiat 500e oogt vanbinnen stukken volwassener dan de voorganger. De zitpositie is beter, de materialen zijn hoogwaardiger en het voelt en oogt allemaal een stuk ruimer. Het nieuwe multimediasysteem is modern en erg uitgebreid, waardoor je soms wel even moeten zoeken naar de juiste menu’s. De auto is duur, maar herbergt ook luxe opties als stoelverwarming en automatische cruisecontrol. Achterin is het misschien ruimer dan voorheen, maar dat betekent enkel dat je er nu kinderen tot 8 jaar in plaats van 4 jaar kwijt kunt.

Het feit dat de gereden 500 een Cabrio is, maakt voor de ruimte opvallend weinig uit, het geheel heeft natuurlijk meer weg van een Targa-dak dan van een echte cabriolet. Wel maakt het de auto logischerwijs duurder; trek er € 3.000 af en je weet hoeveel de hatchback kost.

De Fiat weet zijn 500-rol als EV erg goed in te vullen. Hij rijdt zoals 500-rijders zullen verwachten (wel oppassen met drempels), maar is verder op alle vlakken volwassener geworden. Hoogstens is hij vanwege zijn krappe binnenruimte wellicht niet voor iedereen een reële optie. Dat de Italianen bij hun eerste volwaardige EV meteen hoge scores neerzetten voor het laden en de range is bovendien te prijzen.