Eerste rijtest - zo rijdt de Mercedes EQS SUV

Mercedes-Benz is niet bang om radicale designkeuzes te maken. Nu is BMW dat ook niet, maar bij Das Haus hebben de beslissingen in elk geval nog een functioneel doel, namelijk het vergroten van het rijbereik wanneer je gedurende lange tijd 130 km/h of sneller wilt rijden op de snelweg. Juist dan vliegen de elektronen en protonen de accu uit. In de stad presteren elektrische auto’s uitstekend door hun enorme koppel, maar op de snelweg is luchtweerstand aartsvijand nummer één. Bij de tradi­tionele S-klasse en GLS speelt dat probleem ook, maar in auto’s met een verbrandingsmotor is een lege tank snel gevuld. In een EV van meer dan een ton wil je als merk niet dat je klanten al na 250 kilometer rijden nerveus naar hun instrumentarium beginnen te turen. Daarom kreeg de EQS SUV een vrij radicale vorm, puur gedicteerd door de windtunnel. Er werd zelfs gedacht aan camera-spiegels, maar omdat SUV’s vaker in stedelijke gebieden tot inzet komen, waar aerodynamica niet relevant is, bleken cameraspiegels die constant stroom verbruiken een brug te ver.

EQS SUV is een soort verhoogde R-klasse

De dictatuur van de windtunnel leidde tot een soort verhoogde R-klasse, meer MPV dan SUV en in elk geval compleet anders dan zijn hoe­kige en stoere verbrandingsmotor-broer GLS. De voor- en achterzijde zijn prima, maar van opzij oogt de EQS SUV vooral als een uitgerekte EQE SUV waar een extra stuk is ingelast. Opvallend is dat het dak van deze elektrische ‘SUV’ maar 20 centimeter hoger is dan dat van de EQS sedan. Toch had Mercedes het nog moeilijk om de actie­radius in de buurt van die van de EQS sedan te krijgen. Ondanks zijn Cw-waarde van 0,26 heeft de SUV namelijk een bereik van ‘slechts’ 660 kilometer, terwijl zijn lage broer tot 731 kilometer ver komt. Zijn aalgladde carrosserie met verzonken deurgrepen en grote wielbasis mogen dan niet heel stoer overkomen, maar als je ernaast staat, is de 5,13 meter lange EQS SUV toch nog een lel van een auto. Tijdens het rijden merk je echter weinig van zijn formaat. Dat komt vooral doordat dit model net als zijn ‘lage’ broer standaard vierwielbesturing heeft, waardoor hij gevoelsmatig minder lang wordt. Standaard draaien de achterwielen tot 4,5 graden mee, maar je kunt tegen meerprijs kiezen voor 10 graden, wat leidt tot een nog kleinere draaicirkel van slechts 11 meter.

Laagste zwaartepunt van alle SUV's van Mercedes

Mercedes beweert dat de EQS het laagste zwaartepunt heeft van al zijn SUV’s door de laag geplaatste accu’s, al merk je bij het remmen de algehele logheid van dit minimaal 2.695 kilogram wegende gevaarte. Wanneer we alle elektronische rijhulpjes uitschakelen en in de bergen rond de Amerikaanse stad Denver een paar serieuze bergwegen bedwingen, weert het onderstel zich echter kranig. Dat betekent: nauwelijks overhelneigingen, weinig onderstuur en ook geen vering die als een soort natte cake alle oneffenheden opslorpt en daardoor alle rijplezier elimineert.

Verder rolt hij nauwelijks over zijn banden en het ESP-systeem – dat bij Mercedes nooit helemaal uitstaat – grijpt later in dan verwacht. Wanneer we even later weer op de snelweg rijden, valt opnieuw de enorme stilte in het interieur op. Wind lijkt nauwelijks vat te krijgen op de carrosserie en ook het bandengeluid – vaak de grootste spelbreker in elektrische auto’s – is nauwelijks hoorbaar. Het is de ultieme metgezel voor lange afstanden en tevens een alleskunner met desgewenst plek voor zeven inzittenden.

Best wel terreinvaardig

Zelfs in het terrein staat deze weinig bonkig ogende auto zijn mannetje, zo blijkt als we een allerminst kinderachtig offroad-terrein midden in de Rocky Mountains mogen bedwingen. De auto’s zijn hiertoe voorzien van speciale terreinbanden, maar toch. Vooral de stilte aan boord, de hoge bodemvrijheid en de ogenschijnlijk eindeloze trekkracht zijn indrukwekkend, maar ook het feit dat alle wielen onafhankelijk kunnen worden aangedreven. Er is zelfs een Downhill Speed Regulation, die de Benz laat afdalen volgens een ingestelde snelheid. In de praktijk zullen weinig eigenaren hun EQS SUV het bos insturen, maar voor een wintersportvakantie draait de auto zijn hand niet om. Achter het stuur zit je vorstelijk, zeker wanneer je uitkijkt op het optionele Hyperscreen, dat het gehele dashboard beslaat.

Achterin is het al even goed toeven, want hier is de hoofdruimte – in tegenstelling tot zijn lagere broer – wel ruimschoots voorhanden. Tegen meerprijs is een derde zitrij leverbaar, waardoor het totale aantal zitplekken op zeven komt. De achterbank laat zich over een afstand van 13 centimeter elektrisch verschuiven om de derde zitrij te kunnen bereiken. In standaardconfiguratie past er met twee zitrijen maximaal 880 tot 2.200 liter bagage in de kofferruimte. Als je voor de derde zitrij kiest en die daad­werkelijk gebruikt, kun je slechts 195 liter kwijt.

De aandrijflijn van de Mercedes EQS SUV – die nog dit jaar in Nederland op de markt verschijnt – komt overeen met die van de EQS. Dat betekent dat het leveringsprogramma begint met de EQS 450+ (achterwielaandrijving, 360 pk, 568 Nm) en de 580 4Matic (4WD, 544 pk, 858 Nm). Beide kunnen snelladen met 200 kW. Zowel de 450 als de 580 heeft een tot 210 km/h beperkte topsnelheid. De modellen sprinten in respectievelijk 6,7 en 4,6 seconden van 0 naar 100 km/h. Met een snellader volstaat een kwartier voor 250 km rijbereik. Ook handig is zijn aanhanger­gewicht van maximaal 1.800 kilo.

Vorm volgt functie

Afgezien van het ontwerp, dat voor som­migen wellicht wat te gladjes en te weinig SUV-achtig is, klopt de auto aan alle kanten. De hypermoderne techniek werkt voortreffelijk, hij is snel en stil, rijdt goed en de besturing is licht en direct. De EQS SUV is bovendien luxueus en comfortabel én presteert daarnaast meer dan gemiddeld in het terrein. Tel daarbij op de grote actieradius en de snelle laadtijd en je kunt niet anders dan concluderen dat Mercedes-Benz met dit model aan de top zit van de elek­trische mogelijkheden.

Azië en Verenigde Staten veel belangrijker

Of je hem mooi vindt of niet is een kwestie van persoonlijke smaak. Gelukkig voor Mercedes-Benz zijn de belangrijkste concurrenten de Tesla Model X en de BMW iX en die komen ook niet in het Museum of Modern Art terecht vanwege hun design. Bovendien verdwijnt tegenwoordig bijna de helft van alle nieuw verkochte Mercedessen naar Azië. Op plek twee staan de Verenigde Staten en dan komt – na een hele tijd niets – pas Europa. Omdat megalomane modellen het hier helemaal niet goed doen, is wat wij van een grote Mercedes-Benz of BMW vinden totaal niet belangrijk. Het is prima als wij ook een paar van dit soort grote SUV’s willen kopen, maar het blijft onderaan de streep gerommel in de marge.