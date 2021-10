Eerste rijtest Peugeot 308: zo rijdt de basisversie

De Peugeot 308 die nu van het toneel verdwijnt, had in Nederland een uitzonderlijk succesvolle carrière. Met name in 2015 profiteerde de auto volop van het destijds geldende bijtellingsregime en vlogen de donkerblauwe SW’s met BlueHDi-spaardiesel ons links en rechts om de oren. De laatste jaren gaat het aanzienlijk minder hard, wat natuurlijk geen schande is. De nieuwe 308 staat op een grondig aangepaste versie van het bestaande EMP2-platform, maar oogt veel agressiever en zelfverzekerder dan zijn voorganger. De scherpe lijnen en opvallende ledslagtanden maken hem direct herkenbaar als Peugeot, maar toch is het zeker niet simpelweg een grote 208 of kleine 508. Dat de auto zich meer in het asfalt lijkt vast te bijten, komt ook doordat hij lager en langer is dan ­voorheen. De wielbasis van de hatchback (‘Berline’, in Peugeot-taal) nam met 5,5 centimeter toe. Die van de SW bleef gelijk, maar is nog altijd zo’n 5 centimeter langer dan die van de gewone 308. Toch merken we weinig ­verschil in beenruimte achterin, die in beide varianten maar net voldoende is voor een volwassene van 1,84 meter. Hoofdruimte is er in beide ­gevallen genoeg en dat geldt ook voor ­bagageruimte. De hatchback leverde weliswaar iets in, maar opereert met 412 liter nog ­altijd aan de ­bovenkant van dit segment. De SW biedt een riante 608 tot 1.634 liter.

Gretig

Beide carrosserievarianten van de nieuwe 308 zijn vanaf het begin leverbaar als 180 of 225 pk sterke plug-in hybride (zie kader). Dat kost wat bagageruimte, maar met name de SW doet het in vergelijking met zijn PHEV-concurrenten alsnog erg netjes op dat vlak. Naast de plug-ins keert de vertrouwde 1.2 PureTech-benzinemotor terug met 110 of 130 pk. Ook is er een diesel, die eveneens 130 pk levert. We krijgen zowaar de kans om in de eenvoudigste uitvoering te rijden, een Active Pack Business met de PureTech 110. Daar valt zelfs in de heuvels aan de Franse zuidkust goed mee te leven. Je moet natuurlijk geen overdaad verwachten, maar met een 0-100-tijd van 10,5 seconden en een bij 1.750 toeren beschikbaar koppel van 205 Nm is de instap-308 niet ondergemotoriseerd. Hij vertoont de gretigheid die we ook van andere varianten van deze 1.2 kennen, waarbij de driecilinder een aardige roffel laat horen. De zwakste versie is altijd gekoppeld aan een hand­geschakelde zesbak. Die schakelt zoals we van Peugeot gewend zijn een beetje ‘rubberig’, maar ook soepel en makkelijk. De pook staat mooi onder handbereik en de zit­positie is in het algemeen goed voor ­elkaar. De 308 is niet alleen lager, maar voelt door de fijn diepe stoel ook echt zo aan. Dat blijkt goed te werken in combinatie met het i-cockpit-concept, want het kleine stuur zit het zicht op het altijd ­digitale instrumen­tarium zelden in de weg. Een sportieveling is de nieuwe 308 zeker niet, maar het onderstel is wel een fijn ­compromis. De auto voelt in deze relatief eenvoudige vorm lekker lichtvoetig aan en ­verwerkt oneffenheden op een stevige, maar comfortabele manier.

Climate-knoppen

Op navigatie, stoelverwarming en de grijze lak na is de auto op deze pagina’s helemaal zoals je hem voor de vanafprijs van net geen 28 mille krijgt afgeleverd. De ‘Active Pack Business’ doet het zonder hoogglans zwarte afwerking in de bumpers en krijgt eenvoudiger verlichtingsunits mee dan de GT-uitvoering, maar is nog altijd uitgerust met ledkoplampen en -achterlichten. Ook leuk: het ‘Vert Olivine’-groen waarin de auto schitterde bij zijn lancering, is de standaardkleur. Ook het interieur van de ­instap-308 oogt netjes verzorgd, terwijl er toch een heleboel verschillen zijn tussen deze versie en een afgeladen GT. De vormgeving is herkenbaar Peugeot en toch fris, het materiaalgebruik is keurig. De afwerking ook, al zit er wel een flink ongelijke kier tussen deurpaneel en dashboard. De vormgeving is een interessante mix van oude en nieuwe elementen. Zo zit het nieuwe Peugeot-embleem op een bekend stuur, maar dat stuur is wel voorzien van nieuwe knoppen. Daar lijkt goed over na­gedacht, want de clusters zijn aanzienlijk logischer ingedeeld dan we van Peugeot ­gewend zijn. Een 10-inch touchscreen is standaard, net als een digitaal instrumen­tarium. Ook dat laat zich net even anders bedienen dan voorheen. Alles gaat nu eigenlijk via de knoppen op de uiteinden van de bedienings­hendels aan de stuur­kolom, en dat werkt prettig. Het touch­screen biedt toegang tot een nieuw en fiks verbeterde infotainment-omgeving, die duidelijk logischer werkt en veel moderner oogt dat wat Peugeot tot nu toe gebruikt. De reactiesnelheid is niet top, maar wel ­beter en meestal voldoende, al hadden we nog wat kleine vastlopers. Duurdere versies krijgen het Edge-scherm, wat betekent dat er een tweede touchscreen wordt toegevoegd met variabel in te delen ‘tegels’. De functies in die rij zijn verrassend specifiek. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een vaste temperatuur voor de climatecontrol als snelkoppeling in te stellen, zodat je in één tik naar de temperatuur van je voorkeur gaat. In plaats van dit vernuftige schermpje heeft de eenvoudiger 308 echter een knoppencluster voor de climatecontrol, een ware verademing. Het is ook een van de vele punten waaruit blijkt dat de nieuwe 308 een goed doordacht product is, dat zeker in het bedieningsgemak een flinke slag maakt ten opzichte van zijn voorganger.