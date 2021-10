Eerste rijtest Microlino: zo rijdt de retro-Isetta

Geen spartaans apparaat

Hoeveel ruimte heb je eigenlijk nodig in een auto om van A naar B te komen? Is een SUV of stationwagon noodzakelijk? Nou, voor de meeste dagelijkse ritten niet, als je eerlijk bent. In principe heb je genoeg aan twee zitplaatsen en wat opbergruimte, zoals Smart al heeft bewezen. De Microlino is van hetzelfde laken een pak. Met het kleine elektrische karretje wil de Zwitserse fabrikant Micro tegen de trend van al maar groter wordende auto’s ingaan en laten zien hoe mobiliteit er ook uit zou kunnen zien.Natuurlijk zijn we erg benieuwd of de vlieger in de praktijk ook opgaat. Zodoende melden we ons in Zürich. Micro is gevestigd op de bovenste etage van een huis; op de begane grond is een plaatwerker gevestigd. Daarvoor staan uitsluitend schattige bolle autootjes, Microlino genaamd. Al bij de eerste aanblik moet je direct glimlachen. “We wilden een tijdloos design, dat voortborduurt op het design van de dwergauto’s uit de jaren 50”, aldus Merlin Ouboter, marketingdirecteur van Micro. De naar voren scharnierende deur roept natuurlijk direct associaties op met de BMW Isetta. Dat wil echter niet zeggen dat de Microlino simpelweg een kopie is. Hij oogt modern dankzij de doorlopende lichtbanden voor en achter en de in de buitenspiegels geïntegreerde led-koplampen.

We openen de deur en nemen plaats. Het stuur en de stuurkolom kun je niet verstellen en we zitten op een bank. Een nadere bestudering leert dat dit autootje is voorzien van verwarming, een Bluetooth-audiosysteem, een smartphonehouder en zelfs stoelverwarming. Ondanks zijn compacte formaat is het dus geen spartaans apparaat. We lossen de handrem, zetten de versnellingsselector in D en rijden weg. Al snel wordt duidelijk dat het leeggewicht van circa 500 kilo kinderspel is voor de slechts 15 pk sterke elektromotor. Zelfs met twee personen aan boord is met 50 km/h heuvel op rijden geen probleem. De auto heeft een topsnelheid van 90 km/h, wat wel veel sneller aanvoelt. Je beleeft best rijplezier in de Microlino, bijvoorbeeld in bochten. Dankzij de relatief grote spoorbreedte achter en de onafhankelijke wielophanging kun je hem prima door een bocht jagen. De besturing is onbekrachtigd en de overbrenging ervan is prettig direct.

Wel gaat het er in het door ons gereden prototype behoorlijk lawaaiig aan toe als gevolg van het ontbreken van isolatiemateriaal. Dat zal in de aanloop naar de serieproductie worden verbeterd, net als de hoge zitpositie. De sympathie-factor is nu echter al enorm. Mensen kijken om, halen hun smartphones tevoorschijn en kijken ons na. Nog nooit trokken we zoveel aandacht in een autootje met een lengte van 2,43 meter. Nu we het toch over het formaat hebben: de Microlino biedt niet alleen plaats aan twee personen, maar ook aan bagage. Je kunt zelfs probleemloos twee kratten bier kwijt in de bagageruimte.

Genoeg energie

Het is inmiddels tijd om koers te zetten richting de thuisbasis, hoewel de accu nog genoeg energie heeft om nog verder te rijden. De fabrikant geeft een maximale actie­radius van 125 kilometer aan voor de 8 kWh-accu en zelfs 200 kilometer in het geval van de 14,4 kWh-accu. Na vier uur laden via het stopcontact thuis kun je weer op pad met een volle accu.

De Microlino bevindt zich momenteel in de homologatiefase, maar het is de bedoeling dat de eerste exemplaren nog eind dit jaar worden afgeleverd, met een prijskaartje van circa € 12.000. Volgens de fabrikant zijn er inmiddels zo’n 22.000 mensen die interesse hebben getoond. Let wel, dat was voor het optreden op de IAA in september. Je moet de Microlino niet zien als een volwaardige auto, maar voor korte ritten en woon-werkverkeer zou het best een optie kunnen zijn.

De BMW Isetta was duidelijk het voorbeeld voor de Microlino. Tussen 1955 en 1962 bouwde BMW de Isetta, een 2,29 meter korte ‘Motocoupé’. Het ging hier om een in licentie geproduceerde variant van de Italiaanse Iso Isetta, die door BMW werd uitgerust met verbeterde techniek. De eencilinder viertaktmotor van de motorfietsafdeling van het merk leverde 12 of 13 pk (Isetta 250/300). Een typisch kenmerk van alle Isetta’s: de stuurkolom zwaait samen met de deur aan de voorzijde opzij om het instappen te vergemakkelijken.