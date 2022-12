Dankzij een duivels vermogen en semi­slicks met een extreme hoeveelheid grip is de Lamborghini Urus Performante een bijzonder heftig circuitbeest. Je zou bijna vergeten dat je met een SUV van doen hebt. We gaan na of het in zijn soort de snelste ter wereld is.

De Urus was al niet bepaald een kinder­achtig apparaat, maar Lamborghini heeft er bij de Performante nog een schepje boven­op gedaan. De kuur bestaat uit zestien extra paarden en de mogelijkheid om hem op Pirelli P Zero Trofeo R-banden te zetten. Het maximumvermogen is naar de duivelse waarde van 666 pk getild, terwijl de toepassing van extra koolstof­vezel het gewicht met 50 kilo omlaag heeft gebrach­t. In de praktijk is het extra vermogen allee­n nauwelijks waar te nemen. Niet zo vreemd wanneer je weet dat de motoren van de Urus standaard al wat meer pk’s meekrijgen dan de fabrikant zegt. Het dieet zal meer gewicht in de schaal leggen dan de kleine motorkuur. Of minder, moeten we in dit geval zeggen.

Urus Performante weegt 2,2 ton

Volgens onze eigen weegschaal weegt deze uitvoering 2.197 kilo. Dat is weliswaar 47 kilo meer dan wat de fabrikant opgeeft, maar ook 44 kilo minder dan de waarde die de pre-facelift-versie bij onze meting liet notere­n (2.241 kilo). Het praktijkverbruik van de Performante zal veel eigenaren vermoedelijk een zorg zijn. Toch hebben we het nagemeten. De fabrikant claimt zelf een benzineverbruik van 14,1 l/100 km, maar bij onze testronde lustte de Performante 15,4 liter per 100 kilometer. Dat is niet echt een positieve waarde, maar ook slechts negen procent boven de fabrieksopgave. Dat zien we wel eens anders.

0 naar 100 in 3,2 seconden

Nu is het tijd voor een onderdeel dat bij een auto als deze veel belangrijker is: de prestaties. We monteren het meetapparaat, schakelen de launch control in en laten de Lambo zijn ding doen. Na diverse keren van 0 naar 100 km/h te zijn geknald, komen we op een gemiddelde tijd uit van 3,2 seconden. Dat is een tiende sneller dan Lamborghini opgeeft. Dat valt onder de noemer ‘meettolerantie’. Lamborghini geeft ook een tijd op voor de sprint van 0 naar 200 km/h, waarbij onze test-Urus met 11,6 seconden slechts een tiende op de fabrieks­waarde moet toegeven. De standaard geleverde keramische remmen doen hun werk op indrukwekkende wijze en brengen de Urus vanaf 100 km/h in 31,5 meter tot stilstand. Let wel, de testauto is geschoeid met de optionele Trofeo R-banden. De zachte rubbermix daarvan helpt enorm bij de oefeningen waaraan wij de auto blootstellen. Omdat je met dit soort spor­tievelingen vast weleens een langere rit maakt, hebben we uiteraard onderzocht hoe het met de reiskwaliteiten van de Performante zit. Tijdens de snelwegrit naar het circuit is al duidelijk geworden dat de ontwikkelaars de nadruk op de rijdynamiek hebben gelegd. Voor de Performante is geen luchtvering leverbaar, zoals bij de gewone uitvoeringen. De enige optie is een sportonderstel dat nóg verder is aangescherpt en straffer is afgestemd. Daarmee snuffelt de Urus bovendien 20 millimeter lager boven het asfalt, terwijl de spoorbreedte met 16 millimeter is vergroot.

Als we kijken naar het design, dan springt aan de voorzijde direct de verder naar beneden doorgetrokken bumper in het oog, een ingreep die de aerodynamica verbetert. De beide boemerangelementen doen denken aan de Huracán Tecnica. De motorkap is volledig van koolstofvezel gemaakt, terwijl op de achterkant een kleine dakspoiler met twee koolstofvezel uiteinden prijkt. Hij doet denken aan het exemplaar van de Porsche Cayenne Turbo GT. Een kleine koolstofvezel flap siert de spoilerrand onder de achterruit. Al deze inspanningen leiden ertoe dat de neerwaartse druk met 38 procent is verhoogd.

Wetten van de fysica

Helpt dat dan nog een beetje tijdens een snelle ronde over het circuit? Nou, zeker! Weliswaar is overstuur behoorlijk aanwezig, maar dat is bij zo’n kolos nauwelijks te voorkomen. De wetten van de fysica kun je immers niet zomaar ombuigen. Door het hoge gewicht worden de wangen van de banden meer ingedrukt, waardoor ze hun maximale bochtpotentieel niet kunnen benutten.

Toch is de rijdynamiek verbluffend. De auto knalt met het actieve achterasdifferentieel van zijn torsen-vierwielaandrijving als een dolle uit bochten, en dat doet hij steeds met een lichte mate van overstuur als gevolg van het enorme vermogen, en wat slip die de auto iets lichtvoetiger maakt. Op een klein heuveltje in het parcours voelt de achterzijde behoorlijk los aan en in de snelle linkerbocht die daarna volgt, danst de Urus heen en weer tussen onder- en overstuur. Je kunt laat in de remmen gaan. Het remsysteem met keramische remmen en 440 mm-schijven is bijzonder krachtig. In de volgende bocht remmen we af terwijl we half over de curbstones rijden, waardoor de achterkant mooi indraait. Bij het uitrijden van de bocht glijdt hij echter niet weg. Keurig. Met een tijd van 1.34,86 is de Urus Performante de snelste SUV op dit parcours. Hij is ook 2,13 seconden sneller dan de Urus van voor de facelift. En, niet onbelangrijk, hij is eveneens sneller dan de Porsche Cayenne Turbo GT, ook al is het maar 24 honderdsten van een seconde.

We denken niet dat veel eigenaren van een Lamborghini Urus het circuit zullen opzoeken, maar het is toch mooi dat deze auto het daar zo goed doet, nietwaar? Dit is duidelijk de snelste SUV die je kunt kopen, en meer informatie hebben (potentiële) Lambo-­eigenaren niet nodig.