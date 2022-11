Dacia Jogger - AutoWeek Test

Geen enkel automerk weet het concept ‘veel voor weinig’ zo goed aan de man te brengen als Dacia. Met de nieuwe Jogger heeft het merk eigenlijk geen concurrenten. In deze test beoordelen we de vlijmscherp geprijsde Jogger TCe 100 Extreme als zevenzitter op zijn kwaliteiten .

Wat is de Dacia Jogger voor een auto?

Er zijn maar weinig autofabrikanten die het concept ‘voor een dubbeltje op de eerste rij’ echt goed in de vingers hebben. Merken als Skoda, Hyundai en Suzuki zitten nog altijd aan de onderkant van de markt, maar echt ‘basic’ zijn hun auto’s allang niet meer. Soms probeert een autofabrikant een model te slijten dat niet voor (West-)Europa ontwikkeld is. De kwaliteit is dan wel wat minder, maar dan kan de prijs lekker laag blijven, is het idee. Een opzet die meestal hopeloos mislukt, kijk maar naar de Ford EcoSport, de Volkswagen Fox en de eerste generatie van de Renault Koleos. De ‘zuinige’ Nederlander trapte er niet in.

Des te knapper is het dat Dacia sinds 2005 wel een voet tussen de deur wist te krijgen met de Logan. Voor de prijs van een stadsautootje kreeg je een auto met het formaat van een middenklasser. De Logan zag er alles behalve pretentieus uit, maar het concept sloeg ook in Nederland aan. Inmiddels is Dacia een gevestigd merk, met modellen als de Spring, de Sandero en de Duster. De Jogger is het jongste model van de Roemeense Renault-dochter en heeft de grote Logan MCW vervangen. Kort door de bocht is het de stationwagon van de Sandero, maar dan met een maar liefst 29,3 centimeter langere wielbasis en een carrosserie die is opgeruigd met kunststof wielkuipranden, voor dat kleine beetje offroadgevoel. Ook zie je dat het dak bij de B-stijlen wat oploopt, wat de hoofd- én bagageruimte ten goede komt. Hoewel de Jogger zijn platform deelt met de Renault Clio, biedt de uitgerekte wielbasis als optie zelfs ruimte voor zeven inzittenden.

Voor een basisprijs van nog geen €20.000 is de Jogger een unieke aanbieding, want de goedkoopste zevenzitter ná de Jogger is de (verouderde) BMW 2-Serie Gran Tourer, die je als kale 216i hebt voor zo’n €35.000. Andere auto’s die voor minder dan 40 mille als zevenzitter worden aangeboden zijn de Seat Tarraco, Seat Kodiaq en Peugeot 5008. De Citroën Grand C4 Spacetourer is inmiddels uit productie, maar mogelijk staat nog ergens een onverkocht exemplaar van dit model op voorraad bij een dealer.

Hoeveel ruimte heeft de Jogger te bieden?

De Jogger is er in twee uitvoeringen: als vijf- en als zevenzitter. Onze testauto is voorzien van een derde zitrij, een extra investering van €1.000. En daarmee is het zelfs een volwaardige zevenzitter, want een volwassene zit helemaal achterin nog heel behoorlijk in de Jogger. De hoofdruimte is zelfs indrukwekkend. Op de tweede zitrij heb je eveneens voldoende bewegingsvrijheid. De hoeveelheid beenruimte is te vergelijken met die van de Volkswagen Golf. Je kunt de bank echter niet naar achteren schuiven voor meer beenruimte of naar voren voor extra laadvolume – Dacia moet toch ergens die lage prijs vandaan halen.

Met alle zitrijen in gebruik heb je nog ruim 160 liter bagageruimte over. Gebruik je de laatste zitrij niet, dan kan er 700 liter achterin en met alle banken plat ga je naar 1.819 liter. En daarmee komt de Jogger heel dicht in de buurt van een MPV als de Citroën Grand C4 Spacetourer (1.843 liter). De Jogger is ook goed in het trekken van zware aanhangwagens: er mag een geremd gewicht van 1.200 kilo aan de haak.

Ook voorin zit je prima. De zitpositie is opvallend goed, je kunt het stuur ver naar je toe trekken. Je hebt zicht op analoge klokken. Zeker niet storend, maar inmiddels een zeldzaamheid bij nieuwe auto’s. In de meeste nieuwe modellen die we testen zien we digitale klokken.

Wat betekent die scherpe prijs voor de uitrusting en afwerking?

Het interieur van de Jogger is opgebouwd uit eenvoudige materialen, maar het vele harde plastic van weleer is wel verdwenen. De afwerking is in orde en er was blijkbaar genoeg financiële ruimte voor een leuk printje her en der. Op het dashboard is zelfs een strookje stof aangebracht, wat de aanblik een stuk aantrekkelijker maakt.

In deze test behandelen we het topmodel uit de prijslijst, de Jogger TCe 110 Extreme met derde zitrij, waarop nog wat leuke extra’s zitten zoals stoelverwarming, een multimediasysteem met navigatie en een prima audiosysteem met zes luidsprekers. Op de middenconsole herkennen we de klimaatcontrole van de Renault Clio, wat de Jogger naar Dacia-begrippen een extra luxe tintje geeft. Om muziek te streamen via Apple CarPlay of Android Auto, moet je het multimediasysteem koppelen met je smartphone. Daarvoor krijg je een handige telefoonhouder en een usb-aansluiting vlak naast het display in de middenconsole.

Naast de Extreme-uitvoering is de Dacia Jogger ook nog leverbaar als de eenvoudigste Essential (met 100 pk TCe BiFuel-motor) en als die iets luxueuzer uitgevoerde Expression, die als basisuitvoering voor de TCe 110 dient. Onderdelen die op de Essential niet zitten, maar wel op de Expression zijn cruisecontrol, een licht- en regensensor, airconditioning, elektrische raambediening voor en achter en een 8-inch aanraakscherm in de middenconsole met ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. In de meest complete Jogger, de Extreme, zien we verder een achteruitrijcamera, keyless-entry en een startknop, lichtmetalen 16-inch wielen en spiegelkappen in hoogglans zwart.

En hoe rijdt de Dacia Jogger?

De 110 pk sterke driecilinder turbomotor kennen we uit de Renault Clio, en ook de handgeschakelde zesbak is uit die auto afkomstig. De bak schakelt op een bekende manier: met korte slagen die een ferme hand vragen. Door zijn vroeg beschikbare koppel weet de motor goed raad met de 1.158 kilo wegende auto, en zelfs met een forse belading is 110 pk meer dan genoeg voor deze auto. Het kost de motor weinig inspanning om met het overige verkeer mee te stromen. Vanuit stilstand zit in een kleine 12 seconden op 100 km/h, wat wel zo’n anderhalve tel langzamer is dan de fabrieksopgave. Ook het gemiddeld verbruik wijkt fors af van de cijfers die in de folder vermeld staan. Dacia zegt 1 op 17,9, onze meting komt uit op 1 op 14,9.

Om de brandstofkosten enigszins te temperen, kun je ook kiezen voor een Jogger met lpg-installatie. Daarvoor hoef je maar 10 pk aan vermogen in te leveren. De motor zou volgens de Dacia-papieren komen tot een gemiddeld verbruik van 1 op 18,1 op benzine en 1 op 14,3 op gas. Er gaat 40 liter gas in de tank, het benzinereservoir is met een inhoud van 50 liter net zo groot als dat van de versie op enkel benzine.

De afstemming van het Jogger-onderstel is redelijk stevig. Die stevigheid heb je ook wel nodig, als je met zes à zeven mensen aan boord op pad gaat. Er zijn beslist auto’s die meer veercomfort te bieden hebben, maar de Dacia maakt een verfijndere indruk en heeft een betere wegligging dan de Logan ooit had. Op lange afstanden is de auto beslist niet vermoeiend, doordat de rijgeluiden op de achtergrond blijven en de stoelen van een goede kwaliteit zijn.

Waarop moet je allemaal inleveren bij de Dacia Jogger?

Waar de Jogger vooral punten laat liggen, is op het onderdeel veiligheid. Euro NCAP, de Europese organisatie die de veiligheid van personenauto’s beoordeelt, heeft de Jogger niet meer dan één ster toegekend, van de haalbare vijf sterren. Dat ligt niet eens zozeer aan de resultaten van de crashtests, maar vooral aan de beperkte mogelijkheden op het gebied van geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS). De Jogger heeft weliswaar zes airbags en een automatische noodstopassistent die aanrijdingen voorkomt of de schade beperkt, maar daar blijft het ook wel zo’n beetje bij. Actieve rijhulpsystemen zoals lane departure warning, een vermoeidheidsassistent of adaptieve cruisecontrol biedt Dacia in het geheel niet aan.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Heel uitgebreid is de prijslijst van de Dacia Jogger niet, toch zijn er een aantal keuzes te maken. Bij de motor is het makkelijk: de Bi-Fuel versie is goedkoper en kan op lpg rijden, dus dat is snel verdiend. De derde zitrij is een unique selling point, maar kost € 1.000 extra. Wie het dus vooral te doen is om het enorme laadvolume, kan die wellicht beter achterwege laten. Bij de uitvoering is de Essential wel heel erg kaal. De Expression is een mooie middenweg, maar aangezien een achteruitrijcamera met een dergelijk grote auto wel makkelijk is, is de topuitvoering Extreme een goed te verdedigen keuze.