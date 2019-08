BMW 330i - Tesla Model 3 Long Range - Dubbeltest

De BMW 3-serie is al jaren een van de topfavorieten onder zakelijke rijders, maar zeker in Nederland zaagt Tesla stevig aan de stoelpoten van het rijdende instituut. Daarom is het hoog tijd voor een directe confrontatie: 330i tegen Model 3, sedan tegen sedan, oude wereld tegen nieuwe wereld.

Dat de gevestigde merken klanten naar Tesla zien verdwijnen, komt in Nederland natuurlijk in de eerste plaats door de belastingvoordelen die aan elektrisch rijden kleven. Toen de Model S in 2012 voet op Nederlandse bodem zette, viel de auto met de neus in de boter qua bijtelling en besloten veel zakelijke rijders in het hogere segment de gok te wagen. Met 0 procent bijtelling en een indrukwekkende hoeveelheid aftrekposten kwam de behoorlijk prijzige ‘S’ zelfs binnen bereik van mensen die anders een segment lager zouden shoppen, dus reken maar dat destijds ook veel 3-serie-rijders zijn overgestapt.

Nu hun eerste Tesla aan vervanging toe is, heeft Tesla gewoon wéér een auto in het gamma die lijkt te zijn ontworpen voor de Nederlandse wetgeving. De Model 3 rijdt in de VS al langer rond, maar verscheen pas in januari in Europa. Met een instapprijs van net geen € 50.000 is het met deze auto opnieuw mogelijk om ten volle van de fiscale voordelen te profiteren. Dat doen we vandaag niet, want de Model 3 op deze pagina’s is een duurdere Long Range-versie. De middelste van de drie beschikbare uitvoeringen (er is ook een nog snellere Performance) doet z’n naam eer aan met een theoretisch bereik van 560 km, dus is het niet vreemd dat veel klanten de extra maandlasten voor lief lijken te nemen. Sinds de achterwielaandrijver is vervallen, beschikt de Long Range standaard over een tweede elektromotor, met vierwielaandrijving en nog kortere sprinttijden tot gevolg.