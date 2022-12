Opnieuw nemen we afscheid van een icoon, de Audi TT, Dat deden we laatst ook al van de Audi R8 maar in zijn laatste verschijningsvorm is de Audi TT RS Iconic Edition feitelijk de exclusievere van de twee. Van de TT RS Iconic Edition worden namelijk maar honderd exemplaren gebouwd. Daarvan komen er precies nul naar Nederland, dus de kans dat je hem ooit in het echt gaat zien is, op zijn zachtst gezegd, tamelijk beperkt.

Met de ervaringen met de R8 GT in het achterhoofd zou je goede hoop kunnen hebben dat de TT Iconic Edition niettemin op een even waardige manier afscheid neemt van de kleinere coupé. Helaas blijkt dat niet het geval te zijn. In technisch opzicht verandert er namelijk bar weinig aan de bestaande TT RS. Niet dat dit nu een slechte auto is, maar tegenover de GT voelt dit toch een beetje als een moetje en dat verdient de TT niet. Het is immers misschien nog meer dan de R8 een design-icoon voor het merk met de ringen. En om daar nou een enorme achtervleugel op te plakken, voelt een beetje cru. Vooral omdat die vleugel niet alleen kilo’s downforce toevoegt, maar op de snelweg ook een heleboel decibellen. De wervelingen die van het stuk carbon fiber afkomen zijn bij 130 km/h net even te veel aanwezig.

Verschillen met normale TT RS nihil

Zoals gezegd zijn de verschillen met een normale TT RS daarbij nihil. De 2,5-liter vijfcilinder komt ongewijzigd over en de 7-traps S-Tronic bak met dubbele koppeling is eveneens hetzelfde. De prestaties zijn in principe identiek, ook al krijgt de Iconic Edition standaard de tot 280 km/h opgerekte begrenzer die bij de normale versie op de optielijst staat. Hoewel de vijfcilinder goed klinkt en er met de prestaties weinig mis is, ontbreekt het een beetje aan scherpte in de aandrijflijn ten opzichte van modernere concurrenten.

Ook in het onderstel voel je de leeftijd van de TT eerlijk gezegd wel terug. De vering en demping zijn relatief straf, maar je krijgt nooit de binding met het onderstel die je in ruil daarvoor graag zou willen. De zware motor in de neus heeft de neiging om behoorlijk door te drukken en zowel de remmen als de besturing zijn te zwaar bekrachtigd om genoeg feedback te kunnen geven. Het is simpelweg niet het scherpste mes in de la en het is jammer dat Audi niet de kans heeft aangegrepen om dat net als bij zijn grote broer op het laatst nog even recht te zetten. Tevens is het een unieke kans. Want de Iconic Edition mag dan wel aan onze Nederlandse neuzen voorbij gaan, maar de normale TT RS staat nog gewoon in de prijslijst. Aangezien die auto minstens even goed is als de Iconic Edition, kun je toch nog afscheid nemen van een van de twee iconen.