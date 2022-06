Aston Martin DBX 707 — Eerste Rijtest: zo rijdt Urus-killer

De basis voor deze Britse pk-orgie wordt gevormd door de bekende 4,0-liter V8 van Mercedes-AMG. Die is voor toepassing in de DBX707 onder andere uitgerust met een nieuwe, kogelgelagerde turbo en een nieuw geprogrammeerd managementsysteem. Dat leidt allemaal tot een vermogen van707 pk bij 6.000 tpm en een koppel van 900 Nm bij 2.600 tpm.

Met 2,2 ton in 3,3 naar 100

De sprint naar 100 km/h voltooit de minstens 2,2 ton wegende DBX707 in 3,3 seconden en de koek is vervolgens pas op bij 310 km/h. Dat is een flink verschil met de standaard DBX, die de volgende cijfers laat noteren: 550 pk, 700 Nm, 4,5 seconden, 291 km/h. De DBX707 is daarmee daadwerkelijk sneller dan de Lamborghini Urus, die Aston Martin als hoofdconcurrent heeft geïdentificeerd. De 650 pk sterke Urus heeft namelijk 3,6 seconden nodig voor de sprint naar 100 km/h en zijn topsnelheid is met 305 km/h wat lager. Voor de krachtoverbrenging zorgt de eveneens van AMG bekende negentraps automaat met natte wegrijdkoppeling. De vierwielaandrijving werkt met een elektronisch aangestuurde lamellenkoppeling. Ook het onderstel werd onderhanden genomen om al het geweld in goede banen te leiden. Zo is de driekamer-luchtvering aangepast. Verder zijn een 48-volt overhelstabilisatie en ook koolstofvezel-keramische remmen standaard aan boord.

Ook comfort

De ingenieurs van Aston Martin hebben een knap staaltje werk geleverd met de motor-versnellingsbak-combinatie. De gespierde V8 kan rake klappen uitdelen; de DBX707 schiet van zijn plek en haalt dan flink door. Daarbij klinkt hij zoals een V8 hoort te klinken: van diep grommend tot heftig brullend. De negentraps automaat reageert bliksemsnel en wisselt in bijvoorbeeld de modus Sport+ met grof geweld van verzet. In het algemeen weet hij echter te plezieren met vlotte en verbazingwekkend soepele schakelacties.

Altijd voelbaar

Ook al kun je heel hard rijden met de DBX707, het gewicht en met name het formaat van de auto zijn altijd voelbaar. Dat kan ook bijna niet anders, want de DBX707 is meer dan vijf meter lang en twee meter breed en de wiel­basis is ruim drie meter. De DBX707 combineert hoge prestaties met comfort. De luchtvering gaat met name op lange oneffenheden fijngevoelig te werk, maar hij heeft niet veel op met dwarsrichels en dergelijke. Dan reageert hij wat onbehouwen. De besturing reageert direct en nauwkeurig, maar iets meer gevoel zou wel prettig zijn geweest. Daar is Porsche bij de Cayenne beter in geslaagd.

Positieve verrassing

Het ruimteaanbod van de DBX is bij elke kennismaking een positieve verrassing, wat met name geldt voor het verbazingwekkend ruime achtercompartiment. Hij heeft zelfs een in drie delen neerklapbare achterbank en een noemenswaardige bagageruimte (volgens Aston Martin met een inhoud van 638 liter). De DBX707 mag bovendien een aanhanger met een gewicht van 2,7 ton trekken. Maar of dat toekomstige eigenaren echter echt zal interesseren?

Niet de nieuwste multimedia

Het interieur is heel fraai aangekleed, waarbij er geen noemenswaardige veranderingen zijn ten opzichte van de reguliere DBX. Het navigatie- en multimediasysteem van Mercedes-Benz is – hoe zeggen we dat netjes – niet de nieuwste variant. Het aantal functies is beperkt en de bediening en navigatiekwaliteit doen wat achterhaald aan. Dat neemt niet weg dat de DBX707 een indrukwekkend staaltje ingenieurskunst is. Een auto met een topsnelheid van 310 km/h mag dan wellicht niet helemaal meer in de tijdgeest passen, we zijn blij dat zulke auto’s er nog zijn.