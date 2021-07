Test: Alfa Romeo Giulia GTAm

Een spoiler die is ontwikkeld door het Formule 1-team, een gewichtsbesparing van 150 kilo, een vermogen van 540 pk en een onderstelafstelling waar Kimi Räikkönen een grote invloed op had: de Alfa Giulia GTAm laat er geen gras over groeien. Een eerste kennismaking.

Laten we om te beginnen Alfa Romeo eens hartelijk bedanken voor het ontwikkelen van dit model! In deze tijden van elektromobiliteit en strenge emissienormen is het een hele uitdaging om zo’n uitvoering te ontwikkelen. Respect. En we hebben ook respect voor de uiterst consequente wijze waarop het GTA-concept werd uitgewerkt. Vaak tonen studiemodellen de wildste ideeën van designers en technici, maar uiteindelijk haalt slechts een klein deel daarvan de serieproductie.

Als je de Giulia GTA in je opneemt, krijg je de indruk dat elk onderdeel van de ‘normale’ Giulia Q is uitgebouwd en veranderd. Daarbij hebben we het niet over uiterlijke franje, fraaier leer of een dikker uitlaatsysteem. Nee, elke wijziging heeft effect, met name op het gewicht van de auto. De Italiaanse fabrikant heeft bij dit tot 500 exemplaren gelimiteerde project alles in het werk gesteld om het gewicht te verlagen, zoals het een model dat de letters GTA draagt betaamt. GTA staat namelijk voor Gran Turismo Alleggerita, oftewel een reisauto met een lichtgewicht constructie. De afslankkuur is bijzonder effectief geweest, want de nieuwe telg is 100 kilo lichter dan de Giulia Quadrifoglio waarop hij is gebaseerd. Hoe dat is bewerkstelligd? Door een hoop koolstofvezel te gebruiken, bijvoorbeeld voor de cardanas, de motorkap, het dak, de kuipstoelen en de bumpers. Andere gewichtsbesparende maatregelen zijn het titanium uitlaatsysteem, de lichtere 20-inch wielen met centrale wielmoer en dunnere veren voor het onderstel.

Rigoureus

Het wordt nog mooier, want de GTAm is nogmaals 50 kilo lichter. Het lijkt welhaast onmogelijk, maar de Italianen zijn daar toch in geslaagd door rigoureus te werk te gaan. Daarbij deed de autosport dienst als inspiratiebron. Zo werd de achterbank verwijderd, zijn de achterruiten van polycarbonaat gemaakt, werden er zespuntsgordels en een rolkooi gemonteerd en werden de conventionele portieropeners vervangen door lussen. Daarmee was de metamorfose nog niet klaar, want op aerodynamisch vlak gebeurde er ook het nodige. In de windtunnel van Formule 1-partner Sauber werd voor meer downforce gezorgd. Het voorste deel van de achterspoiler is net als bij de AMG Black Series-modellen uitschuifbaar en verder is ook de hoek van het bovenste blad verstelbaar. Daarnaast werd de onderzijde voorzien van vinnen, werd er een heftige diffuser gemonteerd met in het midden een uitsparing voor de eindpijpen van het Akrapovic-uitlaatsysteem en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Er kwamen niet alleen vinnen aan te pas bij de ontwikkeling, maar ook een Fin: Alfa’s Formule 1-coureurs Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi leverden een bijdrage aan de afstemming van het onderstel. Het resultaat van hun feedback: een met 50 millimeter vergrote spoorbreedte voor en achter, een nog sportievere set-up van de veren en de dempers en speciale Michelin Cup 2-banden. Vervolgens werd het vermogen nog een beetje verhoogd, terwijl de koeling van de motor en de olie eveneens werd verbeterd.

Brede glimlach

Nu staat er zo’n radicale GTAm voor ons klaar op het circuit. Als één van de weinige journalisten mogen we de Italiaanse hengst aan de tand voelen. Niet door over provinciale wegen te toeren, maar door op het circuit het grensbereik te verkennen. Zo weten we gelijk wat voor vlees we in de kuip hebben. Instructeur, coureur en Alfa-liefhebber Christian Menzel vergezelt ons vandaag als begeleider van de auto. Als we hem vragen wat hij van dit nieuwe model vindt, verschijnt er slechts een brede glimlach op zijn gezicht: “Heerlijk!”

Bij het instappen val je diep in de kuipstoel. Nadat we de Sabelt-harnasgordel hebben vastgegespt, kunnen we gaan. De biturbo-V6, een ingekorte afgeleide van de hedendaagse Ferrari V8-motoren, klinkt bij stationair toerental nog best beschaafd. Als we echter via het DNA-menu de Race-modus selecteren, maakt dat verfijnde geluid plaats voor een indrukwekkende beat.

Al tijdens de eerste meters voel je dat deze auto met succes op dieet is gezet. De zescilinder hangt ongekend gretig aan het gas en hij pakt flink door tot aan de toerenbegrenzer. Daarbij brult de zescilinder er ongeremd op los, terwijl de transmissie met dubbele koppeling de versnellingen als kleine stroomstoten door de aandrijflijn jaagt. Het nieuw afgestelde adaptieve onderstel beschikt over een behoorlijk straffe afstemming die overhel- en duikbewegingen effectief tegengaat, terwijl het actieve sperdifferentieel nog beter samenwerkt met de Michelin-banden of met de Pirelli-banden die je onder de Giulia QV aantreft. Het bochtgedrag? Nauwkeuriger en sneller dan ooit! De G-krachten worden zonder enige vertraging opgebouwd, overhellen is deze auto volledig vreemd en dat geldt ook voor onderstuur. De mechanische grip is sensationeel en we vermoeden dat deze auto veel snellere rondetijden laat noteren dan een BMW M3. Dat moet een echte test uitwijzen, maar feit is dat de Giulia GTAm een ongekende bochtenridder is, die ronduit verslavend is. Daarvoor moet je echter wel héél diep in de buidel tasten.

Technische gegevens

Alfa Romeo Giulia GTAm

Motor: V6, biturbo

Cilinderinhoud: 2.891 cc

Max. vermogen: 396 kW/540 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel: 600 Nm bij 2.500 tpm

Aantal versnellingen: 8, automaat

Aandrijving: achterwielen

Afmetingen (l/b/h): 4,67/1,92/1,40 m

Leeggewicht: 1.580 kg

0-100/200 km/h: 3,6/11,9 s

Topsnelheid: 300 km/h

Gem. verbruik: 10,8 l/100 km (1:9,3)

CO2-emissie: 244 g/km

Prijs: € 226.888