Zoon Uwe Gemballa blaast nieuw leven in tuningbedrijf

De 26-jarige zoon van Uwe, Marc Philipp, blaast nieuw leven in zijn vaders bedrijf. Dat doet hij met Marc Philipp Gemballa GmbH als bedrijfsnaam. Als voormalig economiestudent snapt hij dat de wereld sinds de dood van zijn vader in 2010 flink veranderd is. “Het gevecht om paardenkrachten is voorbij en merken komen zelf al met veel extremere versies. Je moet iets specialers kunnen aanbieden.” Marc wil zich in het extreme luxe segment bewijzen. Dat doet hij met een gloednieuw model die op de beursvloer in Genève zijn debuut beleeft. Dat gebeurt precies tien jaar na de ongelukkige dood van zijn vader. De teaser laat een eerste glimp van de nieuwe kont zien.

Uwe Gemballa zette zijn bedrijf begin jaren ’80 op en creëerde sindsdien extreme versies van Porsches. In de late jaren ’90 behaalde het merk veel roem door een vrijwel onverslaanbaar ringrecord op de Nürburgring te zetten. In 2010 werd Uwe in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg vermoord gevonden. Dit was het gevolg van witwasoperaties die zich tegen hem keerden.

Zoon Marc is geen nieuweling meer in het autolandschap, want op zijn CV staan al merken als Aston Martin, Mercedes-Benz en Porsche.