Gemballa schetst hypercar

Gemballa houdt zich sinds zijn oprichting bezig met het op heftige wijze aanpassen van modellen van Porsche. De afgelopen jaren hebben we indrukwekkend klinkende namen als Avalanche en Tornado voorbij horen komen, maar het bedrijf wil meer dan het ombouwen van sportievelingen uit Stuttgart. Gemballa liet medio dit jaar weten dat het aan een eigen supercar werkt en daar valt nu meer van te zien.

Het gifgroene gevaarte op de foto's, waar we in de verte wat Corvette-invloeden in waarnemen, heeft een indrukwekkende koets compleet met heftige spoilers, enorme koelopeningen en een ogenschijnlijk zeer lange achterzijde. Die lange kont biedt zeer waarschijnlijk huisvesting aan de motor, maar wat voor blok dat exact wordt, houdt het bedrijf nog even onder de pet. Gemballa zegt momenteel via crowdfunding geld in te zamelen om zijn project daadwerkelijk tot leven te kunnen wekken. Volgens de producent komt er eerst een variant met puur en alleen een verbrandingsmotor, later moet ook een hybrideversie de gelederen komen versterken. "Niet alle trends van nu zijn tof", verklaart CEO Steffen Korbach in een bericht op social media. "[...] Misschien komt er zelfs een versie met een handbak."

Het eerste prototype moet volgend jaar het levenslicht zien. Gemballa zegt te verwachten dat een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in minder dan 2,5 tellen achter de rug moet zijn. De 200 km/h zou in zo'n 6,5 seconden bereikt moeten worden. We gaan het zien.