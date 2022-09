Zonneauto’s door EU erkend als duurzame energiebron

Een succes voor de Nederlandse delegatie in het Europees Parlement en autobouwer Lightyear in het bijzonder: zonneauto’s worden vanaf nu in de Europese richtlijn voor Hernieuwbare Energie erkend als ‘volledig hernieuwbare energiebron’.

Zonneauto’s, dus auto’s die zichzelf kunnen opladen door middel van in of op de carrosserie aangebrachte zonnepanelen, krijgen daarmee een erkenning die voor een reguliere batterij-elektrische auto niet is weggelegd. Dat is logisch, want zo’n ‘normale’ EV moet immers worden opgeladen. Voor een zonneauto geldt dat deels ook, maar door zijn zonnecellen kan zo’n model ook zichzelf ‘opladen’.

De erkenning is naar verluidt grotendeels te danken aan de inzet van de Nederlandse Europarlementariërs Bart Groothuis (VVD), Tom Berendsen (CDA) en Mohammed Chahim (PvdA). De VVD-delegatie in het Europees Parlement noemt de stap een ‘opsteker voor de toekomst van de Nederlandse auto-industrie’. Niet zomaar, want met Lightyear heeft Nederland één van de meest veelbelovende bedrijven op het gebied van zonneauto’s in huis. Groothuis: "Ik ben heel blij dat deze belangrijke wijziging is aangenomen door het Europees Parlement. Het is bijzonder goed nieuws voor de Nederlandse auto-industrie en voor ons toekomstig verdienvermogen." Berendsen hint nog wat duidelijker naar het in Helmond gevestigde Lightyear: “Om zaken voor elkaar te krijgen in Europa moet je samenwerken. Mooi om te zien dat we daar ook als Nederlandse Europarlementariërs in slagen. Dit is goed voor Brabant, voor Nederland, maar ook van strategische waarde voor Europa."

Dat de zonneauto’s nu worden meegenomen in de Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie, moet de auto-industrie ook bewegen om zich meer met deze techniek bezig te houden. Behalve het Nederlandse Lightyear is er nog een veelbelovende speler op dit vlak: Sono Motors. Dat Duitse bedrijf heeft in tegenstelling tot Lightyear juist een uiterst praktische en betaalbare zonneauto in huis, al wil Lightyear na de dure ‘0’ met iets soortgelijks komen.