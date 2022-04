Lightyear Two gaat zo'n 30.000 euro kosten

Goed nieuws voor het Nederlandse Lightyear. Het bedrijf achter de innovatieve 'zonne-auto' One gaat 5.000 auto's leveren aan autodeelplatform MyWheels. Het gaat overigens niet om de bekende One, maar om een nieuw en in grotere aantallen te bouwen model waarvan we nu ook weten dat hij flink goedkoper wordt dan de One.

Lightyear sloot vorig jaar een flinke deal met LeasePlan. De leasemaatschappij plaatste een order voor 5.000 exemplaren van de opvolger van de Lightyear One, de Two. Nu maakt Lightyear bekend dat het een vergelijkbare deal heeft gesloten met MyWheels. Lightyear gaat namelijk 5.000 exemplaren van de Two aan het autodeelplatform leveren.

Lightyear omschrijft de Two als zijn eerste 'massamarktmodel'. De eerste exemplaren van die nog niet getoonde auto moeten in 2025 in het aanbod van MyWeels beschikbaar zijn. In 2023 vind je echter ook de Lightyear One in het aanbod van MyWheels.

De Lightyear One gaat in de zomer van dit jaar in productie, de eerste auto's worden eind dit jaar geleverd. De Lightyear One had aanvankelijk een vanafprijs van €150.000 en staat inmiddels voor €250.000 in de orderboeken. De Lightyear Two wordt in ieder geval veel goedkoper dan de One. Lightyear spreekt namelijk al over een vanafprijs van €30.000. De Two moet net als de One in staat zijn om zelf energie op te wekken, reken dus op de aanwezigheid van zonnecellen.