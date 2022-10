Zo wordt de gefacelifte Ford Kuga

Ford heeft in de Verenigde Staten de gefacelifte Escape gepresenteerd. De Escape kennen we in Europa natuurlijk als Kuga en dus weten we nu ook precies hoe de vernieuwde Ford Kuga eruit gaat zien.

De SUV die je in Europa als Ford Kuga kent gaat in de Verenigde Staten als Escape door het leven. Ford heeft nu de gefacelifte Escape aan het Amerikaanse publiek voorgeschoteld en daarmee weten we ook in welke vorm Ford de gefacelifte Kuga straks gaat opdienen. Ondanks dat het front van de Kuga volledig wordt vernieuwd, is is het geheel voor de fervente bezoeker van AutoWeek waarschijnlijk niet zo verrassend. We konden je de vernieuwde Escape/Kuga namelijk al tweemaal eerder zonder plakkers laten zien.

De Ford Escape en dus ook de Kuga krijgt dankzij de komst van nieuwe koplampen een volledig nieuw gezicht. De lichtunits zitten optisch minder hoog in de neus en zijn een stuk platter dan de meer naar achteren getrokken exemplaren van het origineel. De koplampen zijn tegen de rand van de motorkap gedrukt en hebben een eigenwijs knikje gekregen. Ook de grille is volledig nieuw. Hij is minder hoog en sluit net als de koplampen voortaan aan op de motorkap. Ford plaatst z'n beeldmerk voortaan centraal in de grille, het zit dus niet meer tussen de grille en motorkap in. Op de bovenste rand van de grille plaatst Ford een ledstrip die de koplampen optisch met elkaar verbindt. Voor de bijpuntsessie heeft Ford de motorkap volledig moeten vernieuwen, iets dat bij facelifts bepaald niet gebruikelijk is.

De achterzijde van de Ford Kuga wordt minder heftig aangepakt. Zo behouden de achterlichten gewoon hun bekende vorm, al is de indeling ervan anders geworden. Ook hier zien we een nieuwe bumper. Opvallend detail: de handgreep van de achterklep die voorheen midden onderin de klep zat, heeft plaats gemaakt voor een fraaier weggewerkt exemplaar in het 'luifeltje' boven de kentekenplaat. In het interieur schroeft Ford een groter en nu 13,2-inch metend infotainmentscherm. Achter het stuurwiel zit een 12,3-inch digitaal instrumentarium.

Ford levert de Escape in de Verenigde Staten voor het eerst ook als sportief uitgedoste ST-Line. De Escape heeft er een 180 pk sterke 1.5 Ecoboost-benzinemotor met voor- of vierwielaandrijving en is ook als hybride te krijgen. Daarnaast biedt Ford er een 250 pk sterke versie aan met een geblazen 2.0 Ecoboost-krachtbron. Meer motorkeuze? Zeker, Ford biedt de Escape in de Verenigde Staten ook met een plug-in hybride aandrijflijn aan met een systeemvermogen van 210 pk. Ford levert de Kuga in Nederland enkel als PHEV, al is die versie hier 225 pk krachtig.

Ford Kuga

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de eerste generatie Kuga in 2008 heeft Ford er in Nederland verspreid over drie generaties ruim 15.400 exemplaren van verkocht. Vorig jaar had het model zijn beste verkoopjaar, toen 2.850 Kugas de Nederlandse dealerschappen. Ford verkoopt de Kuga overigens ook in China als Escape, maar daar heeft de cross-over weer een compleet eigen snuit.

De voor Europa en dus ook Nederland bestemde vernieuwde Ford Kuga - die dus als twee druppels water gaat lijken op deze Escape - wordt naar verwachting later gepresenteerd.