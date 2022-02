Zo ver komt de Skoda Enyaq iV 80 in de praktijk

De Skoda Enyaq iV 80 was de eerste versie van het geheel nieuwe elektrische model van Skoda. De Enyaq iV sloeg al snel aan en verdrong zelfs de Volkswagen ID.3 en de ID.4 in de verkoopstatistieken. Inmiddels is het aantal varianten uitgebreid, en zijn er kleinere batterijpakketten beschikbaar. In deze aflevering van ‘zo ver komt’ pakken we de 80, want daarvan hebben we het beste beeld van de praktijk actieradius. Deze variant kwam namelijk in verschillende periodes in een test aan bod.

Het beste presteert een EV wanneer de temperaturen rond de 20 graden Celsius liggen. Het verbruik zal dan het laagst zijn en de actieradius dus het grootst. Dat zagen we ook wel bij de eerste vergelijkende test met de Skoda Enyaq iV 80. Die liet in april een keurige 18,5 kWh per 100 kilometer noteren. Voor een elektrische auto van dit formaat een nette waarde. In de week dat we de Enyaq iV 80 reden voor de test waarin ook een Mercedes EQB meedeed was het 20 graden. Met een actieradius in de praktijk van 416 kilometer zat de auto weliswaar nog riant onder de beloofde 537 kilometer, maar in de test reed de Skoda ook veel snelwegkilometers.

Hoe was dat dan in november? De temperatuur van 11 graden had zeker effect op de prestaties van het 80 kWh-batterijpakket en het verbruik steeg tot 20,0 kWh per 100 kilometer. Dan bedraagt de range nog 314 kilometer.

Dezelfde Skoda Enyaq iV 80 die in november aantrad in de test tegen de Kia EV6 en de Polestar 2 Dual Motor reden we ook in de tot nu koudste periode van de winter 2021/2021, waarin het laagste resultaat tot nu toe behaald werd. Volgeladen geeft de boordcomputer een bereik aan tussen 330 en 340 km, waarbij opgemerkt moet worden dat de auto staat op 20-inch wielen met Michelin Alpin-winterbanden. De auto rijdt doorgaans ritten van 70 km op de snelweg, maar start steeds met een koude batterij. De Enyaq heeft ook niet de mogelijkheid die voor te verwarmen als je aan de laadpaal staat. Het interieur kun je uiteraard wel aangenaam warm stoken.

In de gebruikersreviews op deze site zien we meer reviews over de Enyaq iV 60 met het kleinere batterijpakket. Die nemen we in deze ‘zo ver komt’ niet mee maar we lezen bij deze reviewer over de eerste periode tot mei 2021: “Ik heb tot nu toe op bijna 2000 km een gemiddeld verbruik van 19 kWh per 100 kilometer. Hier zit zeker nog wat spielerij en snel optrekken bij, dus dit zal nog wel dalen naar de toekomst toe. Ik laad de Enyaq meestal tot 90 procent, en dan is de actieradius net geen 400 kilometer.” Zijn laatste update schreef hij 22 januari 2022, en zodoende heeft hij een mooi beeld van het verbruik over de eerste 20.000 kilometer, van in de zomer gemiddeld 17,5 kWh/100 km en in de winter gemiddeld 22 kWh/100 km.

Een andere ‘80-rijder’ noteert op een koude winterochtend 24 tot 25 kWh per 100 kilometer en dan wordt 300 kilometer op een volle acculading het maximale.

Zoals gezegd, de meeste Skoda Enyaq iV-reviewers rijden een 60, en daarvan zijn er heel gebruikersreviews, rijd je ook een 80, schrijf dan vooral ook een review.