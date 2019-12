ZF en Microsoft ontwikkelen ‘chassis van toekomst’

Auto-onderdelenfabrikant ZF gaat samenwerken met Microsoft om software voor auto’s te ontwikkelen. Het Duitse bedrijf, dat we voornamelijk kennen van zijn versnellingsbakken, zegt dat software ‘het chassis van de toekomst’ is. Om de ontwikkeling van reguliere software bij te benen voor de auto-industrie, slaat ZF de handen ineen met Microsoft.

Het hoofddoel van de verse samenwerking is voor ZF om te transformeren in een bedrijf dat zich voornamelijk bezigt met mobiliteit middels softwareontwikkeling. Microsofts ervaring daarmee moet ZF daarbij helpen. De nieuwe computersystemen vliegen de wereld over en voor autofabrikanten is het lastig bij te benen. Daarom willen ZF en Microsoft die taak op zich nemen. In 2020 gaat het Duitse technologiebedrijf de eerste samenwerkingen met automerken aan om vervolgens in 2023 een breder toepasbare versie van het systeem op de markt te brengen.

De software heet CubiX en wordt verder toegelicht op de aanstaande CES-beurs, die van 7 tot 10 januari in Las Vegas plaatsvindt. Het betreft een centraal systeem dat alle input van sensoren in moderne auto’s razendsnel gebruikt om het voertuig te laten reageren op de omgeving. Vooral als autonome functies meer gemeengoed worden, is de aanwezigheid van goede software bepalend. Een auto kan immers wel allerlei systemen hebben, maar als die niet samenwerken met elkaar en de auto, brengt dat weinig goeds.

Of we de cubiX-software straks net zo veel gaan zien als de ZF-versnellingsbakken, is nog even afwachten.