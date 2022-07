Zelfs een pratend dashboard kon de Austin Maestro niet redden

Het digitale dashboard van de Austin Maestro moest de troef worden van de compacte middenklasser die begin 1983 kwam. In deze aflevering van 'Oog voor detail' gaat Maurice Franssen in op het pratende dashboard van de Austin Maestro. Hoe houd je een model dat drie jaar te laat op de markt arriveert toch een beetje fris en fruitig?

Het ontwerp van de Austin Maestro dateert van 1977. De middenklasser moet begin 1980 in de showrooms verschijnen maar is uiteindelijk pas begin 1983 klaar. Het is het bekende British Leyland-liedje: verkeerde beslissingen en mismanagement zorgen voor jaren vertraging. Het gevolg: de Maestro is al gedateerd voordat hij in de showroom verschijnt. Austin moet dus op zoek naar een afleidingsmanoeuvre, om te verbergen dat de Maestro eigenlijk een overjarig modelletje is.

Austin Maestro kreeg LCD en pratende boordcomputer

Austin vindt de oplossing in drie letters, die in de vroege jaren 80 een magische klank hebben: LCD. De Maestro, althans de duurste uitvoering, krijgt een heus digitaal dashboard. De sprekende boordcomputer die Austin eraan vastschroeft is zelfs een wereldprimeur, en de overjarige Maestro is in één klap helemaal bij de tijd. De reclameafdeling van Austin is buiten zinnen van opwinding, en verzint ter plekke een introductieslogan: Miracle Maestro.

De boordcomputer kent maar liefst 32 woorden, die worden ingesproken door de Nieuw-Zeelandse actrice Nicolette McKenzie. Technici zetten haar stem via synthesizers om in commando’s voor de boordcomputer. Die meldt vervolgens, op typisch Engelse wijze, in keurige volzinnen wat er gaande is.

Renault troeft Miracle Maestro af

Begin 1983 is Maestro eindelijk af. De Miracle Maestro-foldertjes liggen netjes opgestapeld te wachten op de grote dag: 1 maart 1983, de dag waarop Austin de wereld gaat verbazen met technologisch wonder dat Maestro heet. Maar dan, op 23 februari, onthult Renault ineens een nieuw model. Het is de 11 TSE Electronique, een opgedirkte 11 met een digitaal dashboard en … een sprekende boordcomputer.

Staking, rammelen en kraken

Vanaf dan gaat het rap bergafwaarts met de Maestro. Binnen een maand na introductie legt een staking de fabriek plat, waardoor Austin op een cruciaal moment ruim 9.000 Maestro’s verliest. Ondertussen ontpopt het revolutionaire dashboard zich tot het echte mirakel van de Maestro. Tussen het rammelen en kraken van het goedkope plastic door klinken te pas en te onpas meldingen van niet-bestaande problemen. Hoogtepunt: de testrijder die een MG Maestro op zijn kop in een greppel legt. Terwijl de arme man zich probeert te bevrijden hoort hij de blikkerige stem van Nicolette: "Warning. A fault has been detected. Pull over and have the oil level checked …"

Nee, een meesterwerk was het niet, die Maestro.

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in AutoWeek Classics 4 2019