De Renault Laguna II herinneren we ons ook om de sleutelkaart

Met de komst van de Renault Laguna II maken we ook kennis met de Renault Card. Die is er in twee varianten. De goedkope Laguna’s krijgen er één die je met knoppen bedient, maar de dure Laguna’s hebben de handsfree versie. Die houd je gewoon in je zak, want de auto herkent ‘zijn’ kaart wanneer je in de buurt komt. Sensoren in de deurgrepen ontgrendelen de Laguna vanzelf zodra je de deurgreep vastpakt. Het trucje werkt ook andersom: wanneer je wegloopt, gaat de auto vanzelf op slot.

Eenmaal binnen steek je de kaart in een kaartlezer. Vervolgens kijkt de centrale computer of alles in orde is, ontgrendelt het stuurslot en off you go. De Renault Card is ook een digitaal paspoort waarop alle relevante gegevens worden bewaard, van bandenspanning tot en met onderhouds­historie. De Renault Card doet zijn kunstje dankzij een hypermodern multiplex-netwerk. Dat stuurt continu digitale signalen naar een centrale computer, die ingrijpt als er een storing optreedt. Het lijkt wel magie, de autopers raakt er niet over uitgepraat. En dat niet alleen: in no time dendert de knappe Renault met zijn digitale goocheldoos de verkoop-top-10 binnen.

Problemen

Maar what goes up, must come down … Al na een paar maanden komen de eerste Laguna-rijders in de problemen. De dunne sleutelkaart buigt te gemakkelijk, waardoor de kwetsbare elektronica kapotgaat en de Laguna de kaart niet meer herkent. En zonder kaart geeft de Laguna geen enkele reactie. Daarbij blijken de deursensoren gevoelig voor corrosie, waardoor het handsfreesysteem in de war raakt. Laguna-rijders worden door hun eigen auto buitengesloten, doordat die spontaan op slot springt. Tot overmaat van ramp slaat het ingewikkelde multiplex-netwerk regelmatig op hol. Al snel bestormt de Laguna een heel andere top-10: na een jaar staat hij met stip op één in de Pannenstatistik van de Duitse ADAC.

Achteraf gezien verslikt Renault zich in de digitale technologie, die nog onvoldoende is uitgerijpt. Auto’s bouwen blijkt een heel ander vak dan computers programmeren. De Renault Card bestaat nog steeds en func­tioneert prima. Met de Laguna kwam het niet meer goed en uiteindelijk stopte Renault er zelfs helemaal mee. Zo’n beeldschone, veilige Laguna II koop je tegenwoordig voor een appel en een ei. Wie durft?

