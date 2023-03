Zeekr X: zustermodel elektrische Volvo EX30 vanbinnen

Zeekr is net als Volvo, Lynk & Co en Lotus een van de vele merken die de Chinese gigant Geely in zijn portfolio heeft. In tegenstelling tot de auto's van Lynk & Co, Volvo en Lotus zijn die van Zeekr niet in Europa te koop. Nog niet, in ieder geval. Zeekr komt ook naar Europa en de splinternieuwe Zeekr X komt waarschijnlijk als eerste auto van het merk naar ons deel van de wereld. Zeekr heeft het uiterlijk van de X al laten zien en nu weten we ook hoe het interieur van de Zeekr X is vormgegeven.

De Zeekr X is met zijn frameloze portieren, hoekige vormen en eigenwijze neus- en bilpartij een vrij originele verschijning en ook met zijn interieur probeert de elektrische cross-over zich te onderscheiden. Kijk maar eens naar de knoppen om de elektrische ruiten mee te bedienen, naar het koperkleurige 'haakje' aan de binnenzijde van de B-stijl om je jas aan op te hangen. Of naar het opbergvakje boven het portier van de bestuurder. Daarnaast lijkt Zeekr de X interessante deurpanelen te geven, compleet met een druktoets om het portier te openen, een geperforeerd paneel en afbeelding van de skyline van een stad. Lekker urbaan. Achter het stuurwiel zit een klein digitaal instrumentarium en centraal in het dashboard vinden we een ruim 14 inch groot horizontaal georiënteerd infotainmentscherm. Achter de schermen loopt een sierdeel met koperkleurige accenten dat over de gehele breedte van de cockpit loopt.

De Zeekr X is 4,45 meter lang, 1,84 meter breed en 1,57 meter. De wielbasis bedraagt 2,75 meter. De afstand tussen de voor- en achteras is exact net zo groot als bij de Smart #1. Dat is niet zo gek. De Zeekr X wordt namelijk een zustermodel van de Smart #1 en de voor dit jaar aangekondigde Volvo EX30. Ze maken alledrie gebruik van het SEA-platform van Geely. De Zeekr X komt in ieder geval beschikbaar met twee samen 428 pk sterke elektromotoren en als achterwielaandrijver met een enkele 272 pk sterke elektromotor. De Smart #1 heeft een 66 kWh accu, een dergelijk pakket verwachten we dus ook in de Zeekr X (en Volvo EX30).