Zandvoort werkt aan contractverlenging F1 na 2023

De organisatie van de Formule 1 in Zandvoort verwacht tegen het einde van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de toekomst van de Dutch Grand Prix. Algemeen directeur Robert van Overdijk zei op een persconferentie dat de gesprekken voor het houden van het evenement in 2024 en 2025 in volle gang zijn. Daarvoor heeft Zandvoort meer nodig dan alleen de kaartverkoop.

Het huidige contract van Circuit Zandvoort met de Formule 1 loopt tot en met volgend jaar. In 2023 wordt de derde Grand Prix van deze reeks in de Noord-Hollandse duinen verreden. Er is een optie voor nog twee jaar extra, maar daarvoor moet Zandvoort nog financiering regelen. "We hebben pas een evenement als het 100 procent gefinancierd is", licht Overdijk toe. Volgens hem zijn de gesprekken hierover 'op allerlei vlakken', onder meer met sponsoren, gaande. "Over de kaartverkoop maken we ons weinig zorgen, maar we hebben ook onze partners en de overheid nodig", aldus de algemeen directeur.

De directeur is in zijn terugblik op de afgelopen Grand Prix positief, maar houdt voor de toekomst desondanks een slag om de arm. "We staan er fantastisch voor. Iedereen heeft ons bewierookt. Maar we moeten met beide voetjes op de grond blijven. Laten we het ook nu weer neerzetten." Voor de komende editie van de Dutch Grand Prix in september verwacht Van Overdijk zeker geen duidelijkheid over de jaren na 2023.

In april van dit jaar boekte Circuit Zandvoort nog een overwinning in een rechtszaak die was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). De milieuorganisatie stelde dat Zandvoort zijn racevergunning moest inleveren omdat er niet voldaan zou zijn aan de stikstofnormen voor die vergunning. De rechtbank concludeerde echter dat de vergunning niet leidt tot meer stikstofdepositie en rechtmatig was verleend door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.