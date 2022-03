Xinyu Liu nieuwe CEO MG Motor Europe

MG Motor Europe, de Europese tak van het Chinese MG, heeft een nieuwe CEO. Xinyu Liu is vanaf nu verantwoordelijk voor alle Europese activiteiten van MG. Liu start vandaag direct in zijn nieuwe rol.

Xinyu Liu is niet bepaald een onbekende binnen de gelederen van MG en moederbedrijf SAIC Motor. Hij werkt al twintig jaar voor het bedrijf, voordat hij bij MG aan de slag ging onder meer als Executive Director van de Skoda-divisie in de joint venture van SAIC en Volkswagen. In maart 2020 ging hij in Europa aan de slag als CEO van MG Motor Frankrijk. Daar breidde hij de Franse markt uit tot de best presterende markt voor MG op het vasteland van Europa. Momenteel telt Frankrijk meer dan 120 MG Brandstores en boekt het merk naar eigen zeggen een stevige verkoopgroei. Voor dat succes krijgt Liu promotie binnen MG en mag hij nu de activiteiten van het bedrijf in Europa gaan leiden.

Liu zet voor dit jaar in ieder geval een duidelijke stip op de horizon voor MG. "In 2021 hebben we onze verkoop in Europa verdrievoudigd. Voor 2022 is het de uitdaging om dit succes opnieuw te verdrievoudigen", aldus de Chinese topman. Ook wil hij het aantal van vijftien landen waar MG momenteel leverbaar is, in de toekomst gaan uitbreiden.

MG biedt op het Europese vasteland momenteel de ZS EV, EHS, Marvel R en MG5 Electric aan. Daar komt later dit jaar een interessante nieuwkomer bij: het merk werkt namelijk aan een concurrent voor de Volkswagen ID3. Dat model zal een belangrijke rol gaan spelen in de verdere Europese groei van het merk.