Dit is MG's ID3-concurrent!

MG timmert als een bezetene aan de weg. Met elektrische stationwagon 5 Electric vult het merk het Europese elektro-aanbod dit jaar aan met een uniek model, maar daar blijft het zeker niet bij. MG komt eind dit jaar namelijk met een op de Europese consument gerichte nieuwe EV, een elektrische hatchback van 4,3 meter lang die daarmee wat formaat betreft in het vaarwater van auto's als de Volkswagen ID3 komt te zitten.

In een teaservideo (zie onderaan) laat MG al wat details van de nog naamloze nieuwkomer zien. AutoWeek is gaan graven in de databases van de verschillende patentbureau's, met resultaat. We kunnen je de auto namelijk al vanuit alle hoeken laten zien!

De nieuwe elektrische hatchback van MG belooft een lekker extravagante verschijning te worden. Wat design betreft slaat MG met de EV een geheel nieuwe weg in, we zien er namelijk niets in terug wat we al van het merk kennen. Hoewel de hatchback er van opzij vrij traditioneel uitziet, trekt de auto met zijn uitgesproken snuit en opvallende achterkant de aandacht. De EV krijgt een relatief dichte snuit met brede koplampunits en uitgesproken vouwen in zowel motorkap als voorbumper. Achterop springt niet alleen de uit twee delen bestaande achterspoiler, maar ook de verlichting in het oog. Die is opgebouwd uit een over de gehele kont lopende balk die aan weerszijden vertakt. De richtingaanwijzers krijgen in het 'geribbelde' deel van de units een plekje.

Als MG zijn elektrische nieuwkomer net als het gros van zijn modellen een scherpe prijs weet te geven, kan het voor het merk best eens een heel interessant model worden.

Zou jij puur op basis van het uiterlijk deze nieuwe MG prefereren boven een EV van de gevestigde orde? We zijn benieuwd naar jullie reacties!