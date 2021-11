Xiaomi zet in op jaarlijkse productie van 300.000 auto's

Xiaomi maakte eerder dit jaar wereldkundig dat het zich wil storten op de alsmaar uitdijende markt voor elektrische auto's. In september werd dat beklonken met de oprichting van Xiaomi EV. Het wellicht niet heel fantasierijk genaamde bedrijf is er één om in de gaten te houden. In oktober deed het uit de doeken dat het in de eerste helft van 2024 begint met de massaproductie van elektrische auto's en nu zijn er concretere aantallen bekend.

Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen uit China dat Xiaomi in de hoofdstad Peking een fabriek wil gaan bouwen. Daar moeten jaarlijks maar liefst 300.000 auto's van de band gaan rollen. Het wordt niet zomaar een enkele fabriek, maar een enorm terrein in Pekings vooruitstrevende 'Economic and Technological Development Area'. Daar komt zowel het hoofdkantoor van Xiaomi EV als het R&D-hoofdkwartier en de fabriek.

Xiaomi investeert in de komende tien jaar omgerekend ongeveer €8,5 miljard in Xiaomi EV. Het is nog altijd niet helemaal helder hoe men het aan gaat pakken, of het echt met volledig van de grond af zelf ontworpen auto's komt, of aanhaakt bij een bestaande fabrikant. Dat eerste wordt echter met deze nieuwe plannen een steeds waarschijnlijker scenario. Eerder had het er nog schijn van dat Xiaomi op de resten van Borgward verder zou gaan.