'Xiaomi komt in 2023 met eerste auto'

Smartphonegigant Xiaomi is druk bezig met het opzetten van een automotive-tak. Tot op heden waren er nog geen al te concrete doelen van bekend, maar nu komt daar verandering in. Xiaomi zou ook op het punt staan om de productiefaciliteiten van Borgward over te nemen.

Begin deze maand werd duidelijk dat het Chinese techbedrijf Xiaomi onder de naam Xiaomi EV elektrische auto's op de markt wil brengen. Het is de zoveelste smartphonefabrikant in korte tijd die een uitstap naar de auto-industrie maakt. Xiaomi is een grote partij en steekt omgerekend €8,5 miljard in Xiaomi EV, dat vooralsnog zo'n 300 werknemers heeft. Concrete plannen waren tot op heden nog niet bekend, maar nu blijkt volgens Cnevpost.com dat Xiaomi in 2023 het eerste model op de markt wil brengen en op het punt staat om een deal met Borgward te sluiten. Het zou de productiefaciliteiten van Borgward in China over willen nemen om de eigen modellen te bouwen.

Borgward kennen we hier in Europa al decennia, althans, de naam. Het Duitse merk ging ter ziele in 1963 en herleefde in 2008 met behulp van het Chinese BAIC. Een succes is dat vooralsnog niet echt gebleken en het laatste concrete levensteken dat we van Borgward kregen, dateert van 2019. Borgward Group - of beter gezegd het onder BAIC opererende Foton Motor - zou volgens Cnevpost.com dan ook openstaan voor verkoop van de productiefaciliteiten in China en daar komt Xiaomi EV om de hoek kijken.

Het wordt nog niet duidelijk of Xiaomi ook nog iets wil doen met het merk Borgward en de modellen of dat het puur uit is op de productielocaties. Dat tweede lijkt aannemelijker. Xiaomi wil zich naar verluidt puur richten op elektrische mobiliteit met een hoofdrol voor autonoom rijden. De modellen van Borgward (de BX7, BX6, BX5 en BX3) hebben daar niets mee te maken. Zoals gezegd lijkt het erop dat we in 2023 de eerste Xiaomi EV mogen verwachten. Daarna zou er tot in 2026 jaarlijks een nieuw model achteraan komen.

Afgebeeld: Borgward BX7.